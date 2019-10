Helsingin yliopiston Unicafe kertoi tänään luopuvansa kokonaan naudanlihasta ilmastosyistä johtuen. Helsingin kaupunki kertoo myös suunnittelevansa sen vähentämistä julkisessa ruokailussa.

Ympäristöjärjestö WWF:n lihaoppaassa luomu- ja luonnonlaidunnautaa kehotetaan syömään kohtuudella, sen sijaan kotimaista broileria ja porsaan lihaa suositellaan vältettäväksi. Onko naudanlihasta luopuminen perusteltua, WWF:n ohjelmapäällikkö Jussi Nikula?

"On. Naudanlihalla on ylivoimaisesti suurin ilmastovaikutus. Laidunnuksella on myönteinen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen ja siksi laidunlihaa suositellaan, mutta laidunnus vähenee koko ajan ja tietysti myös luomu- ja laidunlihalla on sama ilmastovaikutus kuin muullakin."

Nikula korostaa, että kaikkea lihaa pitää välttää, ja naudanlihasta on vaihdettava kasviproteiiniin kanan tai sianlihan sijaan. Myös ne pitäisi tuottaa kestävästi ja soijavapaasti.

"Naudanlihan ilmastovaikutus on pienempi, kun se saadaan maidontuotannon sivutuotteena, mutta se on Luonnonvarakeskuksen laskelmien mukaan silti noin 16 hiilidioksidiekvivalenttikiloa per lihakilo."

"Märehtijöiden etu on se, että ne voivat prosessoida rehuna ihmisille sopimatonta karkeaa rehua, mutta nykysysteemissä se ei toteudu, vaan naudat syövät merkittävän määrän viljaa. Valkuaisomavaraisuus ei voi perustua tuotantoeläimiin, vaan siinä on panostettava valkuaiskasveihin eikä eläintalouteen, jossa saadaan proteeinista talteen hyvin pieni osa."

MT:n Liisa Pietola on seurannut uutisointi surullisena.

"Oma yliopistoni tekee tällaisen aloitteen – kertoo kyllä siitä, että viestintää aiheesta on jatkettava. Suomalaisella naudalla on merkittäviä etuja eikä se missään tapauksessa ole aiheuttanut ilmastonmuutosta."

Pietola korostaa suomalaisen naudanlihan perustuvan nurmiin, jotka sitovat hiiltä ja tasaavat ruuantuotannon riskejä.

"Vilja- tai valkuaiskasvien sato ei aina onnistu, mutta silloinkin se ne voidaan käyttää murskattuna nautojen rehuiksi, mikä tuo ruuantuotantoon resurssitehokkuutta. Märehtijöiden laidunnus tukee luonnon monimuotoisuutta."

Suomalaisen naudan metaanipäästöt ovat laskeneet vuodesta 1969 34 prosenttia ja tutkimusta ja kehitystä jatketaan koko ajan.

"Suomen nautatiheys on lisäksi hyvin pieni: maata on paljon ja nautoja vähän. Kun naudanliha tällä tavalla kategorisesti hylätään, ollaan väärällä tiellä."

[‎15.‎10.‎2019 17:19] Niittymaa Veikko:

Karkeasti hiukan yli 40 prosentia menee naudoille, ja yli 50 prossaa siat ja siipikarja

Siis maatilakäyttö. Kun otetaan huomioon ostorehut, painotus entistä enemmän yksimahaisissa - sika todennäköisesti suurin.

Mutta Lukelta ei löydy tuon tarkempaa.

[‎15.‎10.‎2019 17:20] Niittymaa Veikko:

Mistä Nikula on tietonsa poiminut?

[‎15.‎10.‎2019 17:22] Niittymaa Veikko:

Kaudella 2018-2019 rehuteollisuus käytti viljaa 562 miljoonaa kiloa, tiloilla käytettiin 1107 miljoonaa kiloa. Siis Luken mukaan.

[‎15.‎10.‎2019 17:25]

En tiedä.

[‎15.‎10.‎2019 17:27] Niittymaa Veikko:

Kannataisiko kysyä

[‎15.‎10.‎2019 17:27]

:D

[‎15.‎10.‎2019 17:32] Niittymaa Veikko:

Globaalisti sika on varmasti ykkönen viljan syöjänä. Se voi sotkea, että Usassa lehmien ruokinnassa käytetään maissista tehtyä säilörehua. Ei ole sinällään oikein viljaa, kun popsivat myös lehdet ja varret.

[‎15.‎10.‎2019 17:10] Niittymaa Veikko:

Saahan sitä sanoa, mutta pitäneekö paikkaansa. Tuntuu, että taas on menty ulkomaisin tiedoin. Mutta tsekkaan. Naudat syövät väkirehua, mutta määrä ....hmmm.

[‎15.‎10.‎2019 17:11]

Kiitos veksi!

[‎15.‎10.‎2019 17:11] Niittymaa Veikko:

Voi pitää, ja liittyy maidontuotantoon. Naudanlihan tuotanto niin pientä, että ei vaikuta.

[‎15.‎10.‎2019 17:16] Niittymaa Veikko:

Sato 2 691,3 Käytetty rehuksi yhteensä 1 107,0 .Käytetty rehuksi nautakarjalle 456,3 .Käytetty rehuksi sioille 386,6 .Käytetty rehuksi kanoille 189,7 .Käytetty rehuksi muille eläimille 78,5

[‎15.‎10.‎2019 17:17]

Mitäs noi yksiköt on`?

[‎15.‎10.‎2019 17:18] Niittymaa Veikko:

Eli Nikula puhuu omiaan. Tuo äskeinen on tuorein Luken tilasto viljan käytöstä tiloilla. Ostorehuista suurin osa menee kanoille ja sioille. Yksikkö on miljoonaa kiloa. https://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/LUKE/LUKE__02%20Maatalous__04%20Tuotanto__28%20Maatilojen%20sadonkaytto/01_Maatilojen_sadonkaytto.px/table/tableViewLayout1/?rxid=a4c8f830-fac9-486d-826d-3e447a2958b5