Euroopassa jo 13 maata on kieltänyt turkistarhauksen – nyt remmiin liittyi Slovakia

Jaana Kankaanpää

Suomensupeja turkistarhassa. Kuvituskuva MT:n arkistosta.

Slovakian parlamentti hyväksyi turkistarhauskiellon 17. lokakuuta. Slovakiasta tuli samalla Euroopan 13. maa, joka on kieltänyt turkistarhauksen kokonaan. Kielto astuu voimaan vuonna 2021. Siirtymäaikaa on annettu vuoteen 2025 saakka.

Animalian tiedotteen mukaan lakiesitys hyväksyttiin selvällä äänienemmistöllä 107–150.

Slovakiassa on yksi minkkitarha, jossa on 5 000 eläintä, sekä kahdeksan kanitarhaa.

Slovakian turkistarhauskielto syntyi ennätysajassa. Paikallinen eläinjärjestö Humánny pokrok ehti kampanjoida turkistarhauksen kieltämisen puolesta ainoastaan seitsemän kuukautta. Tänä aikana järjestö julkaisi kuvia minkkitarhalta, mikä aiheutti kohua maassa.

Kuvissa nähtiin muun muassa minkkejä pienissä häkeissä, kannibalismia ja stereotyyppistä käytöstä. Vetoomus turkistarhauksen kieltämiseksi keräsi lyhyessä ajassa yli 76 000 allekirjoitusta.

Euroopassa turkistarhauksen ovat kieltäneet Slovakian lisäksi Alankomaat, Belgia, Bosnia-Hertsegovina, Iso-Britannia, Itävalta, Kroatia, Luxemburg, Makedonia, Norja, Serbia, Slovenia ja Tšekki.

Tanskassa on kielletty kettujen tarhaus siirtymäajalla. Saksassa ja Sveitsissä tiukka eläinsuojelulaki vaatii eläimille sellaiset elinolosuhteet, jotka käytännössä estävät turkistarhauksen. Myös Ruotsissa kettutarhaus on loppunut tiukentuneen eläinsuojelulain vuoksi. Irlannissa turkistarhauskielto on parhaillaan parlamentin käsittelyssä, ja sen odotetaan menevän läpi. Myös muun muassa Puolassa ja Bulgariassa on esitetty turkistarhauskieltoa.

Yhdysvalloissa Kalifornia on ensimmäisenä kieltänyt uusien turkistuotteiden myynnin ja valmistamisen alueellaan.