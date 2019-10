Syyte: Kymenlaaksolainen viljelijä käytti mäntysuopaa kasvinsuojeluaineena – laittomalla aineella myrkytetyt salaatit ja rucolat päätyivät kauppoihin

MT arkisto

Kymenlaakson käräjäoikeudessa on tällä viikolla käsitelty tapausta, kymenlaaksolaista salaatinviljelijää syytetään terveysrikoksesta. Syytetylle vaaditaan oikeudessa 50–80 päiväsakon suuruista sakkorangaistusta.

Tapauksessa on kyse siitä, että viljelijä on vuosien 2015 ja 2017 välillä käyttänyt kasvinsuojeluaineita huolimattomasti. Syyttäjän mukaan hänen toimintansa on ollut omiaan aiheuttamaan toisen hengelle tai terveydelle.

Haastehakemuksessa todetaan, että viljelijän yrityksen tuottamat salaatit oli käsitelty ennen vuoden 2017 elokuussa tehtyä näytteenottoa kasvintuhoojien torjuntaan tarkoitetulla Admire-nimisellä imidaklopridi-tehoainetta sisältävällä aineella.

Tällöin ainakin 1 440 kappaleen salaattierä, joka oli toimitettu kauppoihin myöhemmin saman kuun aikana, sisälsi imidaklopridia 6,9 milligrammaa kiloa kohden, kun suurin sallittu enimmäismäärä olisi ollut kaksi milligrammaa kilossa.



Myöhemmin samana vuonna tehdyssä tarkastuksessa havaittiin, että sama kasvinsuojeluaine oli tilalla käytössä edelleen. Nyt jääsalaattierä sisälsi ainetta 0,057 milligrammaa kilossa, minttuerä 3,8 milligrammaa kilossa ja rucola-erä 2,3 milligrammaa kilossa.

Tuotannossa oli oikeuden asiakirjan mukaan käytetty myös nitraattia sisältävää kasvinsuojeluainetta. Kauppoihin toimitetussa noin 228 kappaleen Rucola-erässä nitraattia oli 8 600 milligrammaa kilossa, vaikka nitraatin sallittu enimmäismäärä on ollut 6 000 milligrammaa kiloa kohden.



Haastehakemuksen mukaan viljelijä on sekä käyttänyt tuotannossaan kasvinsuojeluaineita, joiden käyttöön Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ei ole antanut Suomessa lupaa että käyttänyt hyväksyttyjä valmisteita niiden käyttötarkoituksen vastaisesti. Syytteen mukaan viljelmillä on käytetty kasvinsuojeluun mäntysuopaa, vaikka se ei ole Tukesin hyväksymä kasvinsuojeluvalmiste.

Jääsalaatin sisältämille imidaklopridijäämille altistuminen voi haastehakemuksen mukaan aiheuttaa ihmisille lyhytaikaisia, mutta vakavia ja välittömiä hermostollisia haittavaikutuksia. Erityisesti lasten osalta jääsalaatin aiheuttamaa akuuttia terveysriskiä ei voida täysin sulkea pois.

Rucola-erän sisältämien nitraatin saanti taas voi aiheuttaa methemoglobinemiaa, mikä voi olla vaaraksi erityisesti pienille lapsille. Ihmisille voi aiheutua sen seurauksena myös ihonvärin sinertymistä.

Syytteestä kertoi ensimmäisenä Yle.