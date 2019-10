Faktat haltuun ja kotimaista lautaselle, toivovat Maaseutunuoret

Jarkko Sirkiä

Helsinkiin keskustelemaan saapui viisi Varsinais-Suomen maaseutunuorten valiokunnan jäsentä. Kuvassa eduskunta-avustajat Mira Keränen ja Hannu Tiusanen sekä Maaseutunuoret Kalle Murto, Heikki Huhtonen, Juho Vainio, Juho Aula ja Ilmari Hunsa,

Varsinais-Suomen maaseutunuoret kutsui varsinaissuomalaisia poliitikkoja ja näiden avustajia keskustelemaan ruuantuotannosta. Tilaisuuden teemoiksi nousivat erityisesti maatalouden ilmastovaikutukset ja kotimainen ruuantuotanto.

Vilkas ilmastokeskustelu on nuorten mielestä hyvä asia, mutta faktat ovat joskus hukassa. Keskustelussa pitäisi muistaa, että tuottajia kyllä kiinnostavat ilmastoasiat ja paljon on jo tehty, mutta tuotannon muuttaminen on hidasta.

Nuoret tuottajat näkevät sosiaalisen median hyvänä kanavana levittää tietoa maataloudesta. "Usein ne, jotka jotain kirjoittavat lukevat myös vastaukset. Pitäisi aktiivisemmin jakaa faktoihin perustuvaa tietoa ja osallistua keskusteluun", sanoo Salon Kuusjoelta kotoisin oleva Kalle Murto.

Maaseutunuoret ja päättäjät toivoivat kuluttajien halun suosia kotimaista ruokaa, näkyvän konkreettisina valintoina ruokakaupassa. Se olisi kestävämpää ilmaston kannalta, sekä toisi työtä maanviljelijöille ja koko elintarvikesektorille.

"Kotimainen liha on ulkomaiseen verrattuna paljon parempi valinta ja sitä pitäisi suosia. Kuitenkin ulkomaiselle lihallekin on ostajia, koska se on usein halvempaa", harmittelee Mikko Lundén (ps.).

Kaikilla maaseutunuorten edustajilla on omakohtaista kokemusta maataloudesta. Mukana oli perinteisten ja erikoiskasvien viljelijöitä sekä lihatilallisia.

Ongelmallisena he näkevät nykyisten kausityölupien työnantajakohtaisuuden ja lyhyen voimassaoloajan. Satokauden venyessä työluvan voimassaolo saattaa loppua kesken.

"Kausityövoima on erityisesti kotimaisten kasvisten tuotannolle välttämätöntä. Jos sitä ei saada, niin myös kasvisten viljely loppuu", Veljesten suolakurkkujen valmistaja Juho Vainio toteaa.