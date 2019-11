MTK: Ihminen ja lehmä eläneet symbioosissa kymmenentuhatta vuotta

Sanne Katainen

Lehmä-tapahtuma keräsi tiistaina Helsingin keskustaan väkeä kohtalaisesti.

"Lehmiä ja kotieläintuotantoa esiin tuoneessa tilaisuudessa Helsingissä oli hyvä ilmapiiri. Ihmiset saivat tietoa tuotantoketjusta, paikan päällä kannatti käydä", MTK:n valtuuskunnan varapuheenjohtaja Tiina Linnainmaa kertoo.

Hänen mielestään keskustelu liha- ja maitoasioista on viime aikoina jämähtänyt syyttelyksi ja palasteltu turhaan pieniin osiin. "Toivottavasti tämä auttaa siihen, että katsotaan kokonaisuutta pellolta ja maan alta pöytään asti."

Linnainmaan mukaan ruuan tuotannossa tulee käyttää uutta teknologiaa, tutkimusta ja tietoa. "Syyttelyn sijaan energia pitäisi suunnata yhteisesti eläinten hyvinvointiin ja koko ketjun kehittämiseen."

"Suomella on valtava mahdollisuus olla esimerkkinä ruuan tuotannossa, koska täällä on asiat hoidettu erinomaisesti. Ruuasta pitäisi saada aikaan kunnon vientituote, siihen on hyvät edellytykset."

MTK:ssa katsotaan, että esimerkiksi ruuan tuotannossa maan sitomaa hiiltä ei ole otettu laskelmissa huomioon riittävästi.

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila toteaa Facebook-kommentissa, että ihminen ja lehmä ovat eläneet symbioosissa noin 10 000 vuotta. "Siinä mielessä elämälle vieraalta tuntuu kritiikki siitä, että tämä olisi jotenkin moraalitonta."