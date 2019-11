Eläimet pitäisi nähdä yksilöinä ja vastapuolta kuunnella – Oikeutta eläimille -järjestö löysi Maaseutunuorten kanssa yhteisiä linjoja

Sanne Katainen

Tempauksessa mukana olleet lehmät ovat tottuneita näyttelyihin ja pikemminkin nauttivat huomiosta.

Tiistaina Helsingin keskustassa saattoi törmätä lehmiin, kun Mikä on lehmä? -tempaus levittäytyi kadulle. Lehmät Orawa ja Okadi sekä iso joukko opiskelijoita ja nuoria tilallisia saapuivat kertomaan ja keskustelemaan maataloudesta.

Tempauksen takana olivat MTK:n maaseutunuoret, SLC-nuoret ja Helsingin yliopiston kotieläintieteen opiskelijoiden Akateeminen karjakerho. Samaan aikaan Jyväskylässä järjestettiin vastaavanlainen tempaus.

Tapahtumien tarkoituksena oli muistuttaa, että vastuullisesti kasvatetulla ja hoidetulla naudalla on monia positiivisia vaikutuksia ympäristöönsä. Helsingissä keskusteltiin paljon erityisesti nurmen kyvystä sitoa hiiltä sekä lehmien ruokinnasta, joka on Suomessa täysin soijatonta.

Paikalla oli runsaasti mediaa ja tapahtuman järjestäjiä, mutta tapahtuma kiinnosti myös ohikulkijoita. Useat kymmenet jäivät rapsuttelemaan lehmiä ja keskustelemaan ruuantuotannosta.

Orawa ja Okadi -lehmien omistaja Eeva Linnainmaan mukaan tempaus lähti tarpeesta kertoa ihmisille, mitä nautakarjatiloilla oikeasti tehdään.

”Me halutaan avoimesti kertoa mitä me tehdään ja kuulla myös vastapuolen mietteitä. Jos kaikilla tahoilla on yhteinen halu, että eläin voi paremmin niin yhdessä me voidaan se toteuttaa.”

Linnainmaan mukaan maaseutu ja kaupunki eivät saa olla vastakkain, vaan molemmat tarvitsevat toisiaan. Siksi hän haluaakin tuoda esiin myös tuottajien näkökulman.

”Me ollaan kuitenkin ylpeitä siitä mitä tehdään.”

Hänen mukaansa tempauksesta on tullut lähes pelkästään positiivista palautetta ja ihmiset ovat tulleet aktiivisesti kyselemään maidon ja naudanlihan tuotannosta.

Positiivisesti yllättyi myös paikalle sattunut kääntämisen opiskelija Niklas Nurminen. Nurmisen mukaan on hyvä asia, että tempaus tulee varmasti aiheuttamaan keskustelua.

Hänen mukaansa matalan kynnyksen tapahtuma, jossa on paikalla sekä tuottajia että alan opiskelijoita on hyvä asia. ”Varmasti siinä, jos rapsuttelee lehmää, on helppo jutella ja kysyä”, Nurminen pohdiskelee.

Paikalla oli tempauksen järjestäjien ja yleisön lisäksi Oikeutta eläimille -järjestön vastamielenosoittajia. Järjestön kampanjakoordinaattori Kristo Muurimaan mukaan he ovat samoilla linjoilla maaseutunuorten kanssa siitä, että eläimet pitäisi nähdä yksilöinä ja niiden hyvinvointi on tärkeää.

Hänen mukaansa mielenilmauksen tarkoituksena on haastaa käsitys siitä, että lehmät olisivat pelkkiä elintarvikkeita.

”Meidän ei ole tarkoitus henkilökohtaisesti syyllistää tuottajia vaan tämä on pikemminkin yhteiskunnallinen kysymys. Meidän pitäisi yhteiskunnan tasolla miettiä sitä, miten voidaan tuottaa ruokaa kestävästi”, Muurimaa kertoo.

