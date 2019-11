Simo-sonni tuli metsästä hevosten kaveriksi – karkulainen jäi kesäksi taloon

Sanne Katainen

Simo-sonnista on kehkeytynyt kesy lemmikki Eero Toikalle ja Niina Manniselle.

Pöytyäläinen Niina Manninen hieraisi kerran jos toisenkin silmiään, kun meni kesäkuun aamuna katsomaan hevosiaan. Laitumen aidan taakse oli ilmestynyt iso musta sonni. Arka eläin karkasi saman tien metsään, mutta oli taas aidan takana seuraavana päivänä.

Nyt sonnipoika kiehnaa emäntänsä ja isäntänsä Eero Toikan vieressä ja kärttää näkkileipää. Parasta on, kun Eero harjaa sonnia selästä. "Simosta näkee, kun se on hyvällä tuulella. Kun silmän pullistuvat, silloin tietää, että kohta lähdetään."

Naapurikunnan puolelta oleva omistaja otti yhteyttä pari päivää sen jälkeen, kun se ilmestyi hevosaitauksen taakse. Sonni oli karannut aidan läpi muutamaa päivää aiemmin, kun tilalta vietiin toinen eläin teuraaksi.

Omistajan kanssa mietittiin, että aran sonnin kiinni saaminen on mahdotonta ja sonnin annettiin jäädä hevosten seuraan. Omistaja on käynyt muutaman kerran viikossa katsomassa nopeasti kasvavaa mullikkaa, Manninen kertoo.

Hevoset siirrettiin viikon päästä isommalle laitumelle. Sonnipoika pelästyi ja karkasi viereiselle suolle, mutta oli taas seuraavana päivänä aitauksen vieressä.

Simoksi ristitty sonni saatiin houkuteltua hevosaitauksen sisälle ennen juhannusta. "Arka se oli, eikä päästänyt viittä metriä lähemmäksi, mutta hevosille tarjotut leseet kelpasivat", Eero Toikka kertoo.

Lauman arvojärjestys selvitettiin saman tien. Ensimmäisenä päivänä hevoset juoksivat edellä ja Simo perässä. Seuraavana päivänä osat vaihtuivat, kun hevoslauman johtaja laittoi sonnin ruotuun. Sen jälkeen hevoset ja sonni ovat eläneet sovussa.

Nyt Simo-sonnilla on ikää puolitoista vuotta ja painoa noin 600 kiloa. Karva kiiltää.

Toikka hämmästelee, miten nopealiikkeinen ja ketterä iso sonni on.

Kesällä huomattiin, että sonnipoika oli käynyt ainakin neljä kertaa naapurin kaurapellossa syömässä. Sonni oli loikannut 90-senttisen sähköaidan yli ja rynnännyt nopeasti takaisin, kun huomasi, että tulimme paikalle. Aitalanka oli ehkä hivenen notkolla.

Neljäs kerta riitti ja Eero otti kepin, jolla oli joskus ohjaillut hevosia laitumella, ja rähäisi Simolle, että jos et pysy laitumella, päädyt vakuumiin. Karkumatkat loppuivat siihen. Sonni ymmärsi puhetta, Niina nauraa.

Kun hevoset tuotiin lokakuussa kotiin parin kilometrin päässä olevalta laitumelta, sonni seurasi mukana kahden hevosen välissä.

Aiemmin arka eläin tottui nopeasti ihmisiin ja antaa nyt taputella ja rapsutella itseään.

Simo-sonnin päivät lienevät ehkä luetut. Omistaja on kertonut, että sonni on tarkoitus teurastaa marraskuun lopulla. Tai ehkei sittenkään. Manninen ja Toikka miettivät sonnin ostamista. "Simo voisi majoittua talvella katokseen, jossa on seinät kolmella sivulla. Olemme kiintyneet siihen."

"Sonnia meillä ei ole ennen ollutkaan. Hevosia on ja kilpaponeja sekä kaksi aasia ja koko joukko pienempiä eläimiä", pariskunta kertoo. "Pitää hakeutua nautakarjan kasvattajaksi. Kanojen pitoon lupa jo on", Niina Manninen myhäilee.

Sanne Katainen

Pari päivää sonni ja hevoset nahistelivat laitumella, kunnes hevosten johtaja päätti ottaa ohjat käsiinsä. Sonnipojan oli taivuttava. Nyt se on jo lauman kakkosena.