Agritechnica on traktoriharrastajan runsaudensarvi ja samalla nostalgiamatka

Massey-Fergusonin valkoiseksi maalattu tulevaisuustutkielma on saanut rinnalleen naapurihalliin uusia kopioita merkin traktorimalleista, jotka olivat tuotannossa 50 vuotta sitten.

Veikko Niittymaa

Tulevaisuuden traktori on nykyistä ilmastoystävällisempi. Renkaat ovat hiilineutraalit.

Saksan Agritechnica-messut ovat jättimäiset joka suhteessa, myös traktorimerkkien määrässä. Virallisessa katalogissa on 121 erimerkkistä pyörätraktoria ja erikoistraktorit ja telatraktorit sen päälle.

Kaikki eivät ole traktorivalmistajia, mutta suurin osa on. Monet merkeistä ovat tuttuja, toisista ei ole kuullut ennen. Vai miltä kuulostavat Basak, Kartar, Solis, Vesta tai Yucesan?

Mukana on paljon traktoreita, joilla ei ole asiaa Euroopan pelloille ja teille. Niitä tehdään kolmansien maiden markkinoille, missä päästömääräykset eivät ole yhtä tiukat kuin Euroopassa.

Turkissa tehdään vanhojen Massey-Fergusonien kopioita. Hattatien mallinumerotkin viittaavat vanhoihin Massikoihin,

Traktoreita tehdään sarjatuotantona maihin, missä päästönormit eivät ole yhtä kireät kuin Euroopassa. Kuvan traktori ei täyttänyt mitään päästönormia.

Hattat ei ole ainoa. Kilpailevan Yucesan tekee lähes identtisiä MF-kopioita ja toimittaa jopa hydrauliikan osia Hattatille. Yucesan keskittyy varaosavalmistukseen, mutta kokoaa myös kokonaisia traktoreita. Asiakkaita on muun muassa Afrikassa.

Veikko Niittymaa

Messuvieraita houkutellaan monenlaisilla tavoilla. John Deere oli keikauttanut traktorin nurinpäin.

John Deere markkinoi huoltoa kääntämällä traktorin nurin niskoin. Traktorimenekin pienentyessä jälkimarkkinointi korostuu.

Vaikka uusia koneita katsellaan mielellään, konekauppiaiden talous nojaa varaosakauppaan ja huoltoon.

Veikko Niittymaa

Arbosin traktorilla sopii ahtaisinkin paikkoihin. Korkeutta on alle kaksi metriä ja puolestatoista metristä ylöspäin

Kun tilaa on vähän ja traktorilla pitää päästä ahtaisiin paikkoihin, italialaiselta Arbokselta voi löytyä ratkaisu.

Arbos 4090 -mallin leveys on pienimmillään 1,55 metriä ja korkeutta on vajaat kaksi metriä. Tehoa on 80 hevosvoimaa ja vaihteita 24 eteen ja 12 taaksepäin. Harteikas kuski sopii nipin napin ohjaamoon.

Veikko Niittymaa

Sveitsiläinen Rigitrac kehittää täyssähköistä traktoria, jonka tuotanto saattaa alkaa parin vuoden päästä.

Sveitsiläinen Rigitrac on erikoistunut sähkötraktoreihin. Tuorein kokeilu on 80 kilowattitunnin akuilla varustettu prototyyppi. Ohjaamo oli lainattu isommasta traktorista.

Traktorissa on omat sähkömoottorit etu- ja taka-akseleille, etu- ja takavoimanotolle ja hydrauliikalle.

Yhtiön mukaan prototraktori tehtiin testausta varten. Tarkoitus on, että tuotanto voisi alkaa kahden vuoden päästä. Traktoria sovitetaan kiinteistöhoidon tarpeisiin. Keveissä töissä akut kestävät lähes työpäivän.