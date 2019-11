4H-nuoret keräsivät tiloilta 673 000 kiloa muovijätettä – 62 000 kiloa viime vuotta enemmän

Kimmo Haimi

Säkkikeräys on jo pitkä perinne. Kesällä 2017 yksi 4H:n säkkikeräystyöntekijöistä oli Niko Sandsberg. Hänen työnään oli vastaanottaa ja niputtaa viljelijöiden keräyspisteeseen toimittamat säkit.

4H:n vuotuinen lannoite- ja siemensäkkikeräys tuotti tänä vuonna 673 000 kiloa maatalouden muovijätettä kierrätettäväksi. Saavutus on yksi Reilu Teko -kampanjan historian parhaista, kertoo Yara Suomen kaupallinen johtaja Timo Räsänen.

"Määrä on esimerkiksi viime vuotta 62 000 kiloa suurempi. Tänä vuonna keräyspottia on kasvattanut se, että mukana on lannoite- ja siemensäkkien lisäksi entistä enemmän rehusäkkejä."

Tehokkaampaan kierrätykseen on Räsäsen arvion mukaan vaikuttanut yleinen keskustelu muovista ja pakkausmateriaalien kierrätyksestä.

"Haluan kiittää viljelijöitä, 4H-järjestöjä ja yhteistyökumppaneita keräyksen onnistumisesta”, Räsänen sanoo.

4H on kerännyt muovisäkkejä talteen jo yli 40 vuoden ajan. Tuona aikana muovia on saatu talteen lähes 38 miljoonaa kiloa. Käytetyistä muovisäkeistä valmistetaan esimerkiksi vannenauhaa saha- ja rakennusteollisuuteen.

Räsänen luovutti tänään Helsingissä järjestetyssä palkitsemistilaisuudessa Suomen 4H-liitolle 137 736 euron arvoisen shekin palkkiona keräyksen järjestämisestä. Keräyksen tuotto käytetään keräykseen osallistuneiden nuorten palkkoihin ja nuorisotyön tukemiseen.

Suomen 4H:n toimitusjohtajan Tomi Alakosken mukaan Reilu Teko -keräys tuo nuorille mahdollisuuden työllistyä ja ansaita omaa rahaa. Lisäksi se antaa tilaisuuden "kantaa vastuuta ympäristöstä konkreettisella tavalla".

"Reilu Teko -keräys on erinomainen tapa lisätä nuorten ymmärrystä kiertotaloudesta.”

Keräyksen suojelijana kymmenen vuotta toiminut maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio kiitteli videotervehdyksessään kampanjassa mukana olleita 4H-nuoria ja kertoi olevansa "ylpeydellä mukana suojelijana myös ensi vuonna".

Palkitsemistilaisuudessa myönnettiin myös kunniamainintoja mukana olleille 4H-yhdistyksille.

Kunniamaininnat 500 euron shekin kera myönnettiin uutena keräyspaikkana mukaan tulleelle Iisalmen 4H-yhdistykselle sekä keräysmääränsä kolminkertaistaneelle Kristinestads 4H -föreningille. Kristinestads 4H -förening keräsi tänä vuonna 30 300 kiloa säkkejä.

Säkkikeräyksessä ovat mukana Suomen 4H-liitto, Finlands svenska 4H, paikalliset 4H-yhdistykset ja Yara Suomi Oy. Lisäksi keräykseen osallistuvat Hankkija Oy, Lantmännen Agro Oy, Lantmännen Feed Oy, Tilasiemen Oy ja Lassila & Tikanoja sekä Maaseudun Tulevaisuus.