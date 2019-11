Maatalous

Ennen kanaliemellä maustettiin ruuat ja torjuttiin flunssaa, sitten maailma muuttui – luomulinnuista tehty liemi torjuu munaketjun hukkaa Maatalous Tuulikki Viilo Munijakanojen ruhoja ei Suomessa ole juuri käytetty ihmisravinnoksi. Valmis tuote sisältää munijakanojen lisäksi myös luomubroileria.

Virva Latostenmaa / Mäntymäen Luomu

Kanaliemi on tehty ulkoilevien luomukanojen ruhoja hyödyntäen. Sitä on saatavilla sekä litran tölkeissä, että take away -versiona.

Kauppoihin on syksyn aikana tullut perinteinen, mutta harvinainen tuote: munijakanoista tehty kotimainen kanaliemi. Vaikka suomalaiset syövät yhä enemmän kanaa, munijakanojen hävikkiä se ei ole vähentänyt. Ruokapöytiin päätyy lähinnä lihantuotantoon jalostettua siipikarjaa, erityisesti broileria. Munintakanojen ruhot päätyivät aiemmin joko ongelmajätteeksi tai rehuksi esimerkiksi turkiseläimille. Keittiöissä kanaliemi on syntynyt yleisimmin liemikuution avulla. Nyt kanoille on löydetty Mäntymäen Luomutilalla muuta käyttöä. Munintansa lopettaneista kanoista haudutetaan kanalientä ammattikokin suunnitteleman reseptin mukaan. Jo tilan alkutaipaleella vuonna 2015 tilan emäntä Virva Latostenmaa toivoi voivansa löytää kanoille parempaa käyttöä. "Ajattelin että oli tosi sääli, että munintansa lopettaneet kanat menevät mihin menevät." Tilalla on tällä hetkellä yhteensä 5 400 Lohmann classic -rotuista kanaa. Ne ulkoilevat ympäri vuoden ja saavat kesällä laiduntaa vapaasti niityllä. Valmis liemi soveltuu erilaisten keittojen ja patojen raaka-aineeksi. Esimerkiksi risoton valmistuksessa kanaliemi on keskeinen raaka-aine. Perinteisesti kanalientä on käytetty myös flunssalääkkeenä. Liemi sisältää muun muassa magnesiumia, kaliumia ja sinkkiä. Luista liemeen irtoaa myös kollageenia, mikä voi tukea nivelten, rustojen ja lihasten toimintaa. Luomukanaliemen ainesosalistalla on myös broileria. Miksi? "Se on maku- ja kustannuskysymys. Jos tekisimme liemen pelkistä munintakanoista, tuotteesta tulisi liian kallis." Korkeampi kustannus liittyy teurastusprosessiin. Broilerit ovat luomua, kuten muutkin ainesosat vettä ja pippuria lukuun ottamatta, Latostenmaa täsmentää. Liemi haudutetaan hitaasti kokonaisista kanoista lihoineen ja luineen. Se valmistetaan Sooci Oy:llä Liperin Ylämyllyllä. Luomukanalientä on saatavilla tänä syksynä Helsingin Herttoniemen K-Supermarket Hertasta ja muista valikoiduista K-kaupoista. Voiko tuotetta verrata kanaliemikuutioihin? "On toki hyvä, että on vaihtoehtoja. Kanaliemikuutiot ovat edullisia, mutta niissä voi olla täyte- ja lisäaineita, mitä valmiissa kanaliemessä ei ole." Aiheet kanaliemi luomukana munijakana