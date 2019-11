Video: Suomalaisyrityksillä entistä vahvempi jalansija Saksan konenäyttelyssä

Agritechnicassa on pakko olla, jos aikoo olla mukana vientimarkkinoilla. Yhtä tärkeää se on kotimaan suuntaan, vientijohtaja Jens Köllner Pel-Tuotteelta pohtii.

Pel-Tuote vie kivienkeruukoneita 52 maahan ja messut ovat keskeinen paikka tavata yhteistyökumppaneita ja löytää uusia, Köllner toteaa MT:lle.

Pel-Tuotteella on yhteinen osasto kotimaan kolmen kylvökonevalmistajan kanssa, on ollut jo vuosia. Vientiväen lisäksi mukana on kotimaan myynti, sillä suuri osa asiakkaistakin on täällä, Kellner sanoo.

Suomi näkyy entistä vahvemmin Saksan näyttelyssä. Suomalaisia näytteilleasettajia on peräti 47. Määrä on kaksinkertaistunut vuosikymmenessä.

Ruotsalaisia yrityksiä on mukana kymmenkunta enemmän kuin suomalaisia, mutta norjalaisia vain kaksi. Kverneland tosin puuttuu, sillä osasto on saksalaisen tytäryhtiön nimissä.

Kaikkiaan näyttelyssä on lähes 3000 osastoa ja näytteilleasettajaa. Kaikki messukeskuksen 23 hallia ovat käytössä.

Saksan Hannoverissa järjestettävä näyttely on valmistajille vuoden tärkein uutuuksien esittelytilaisuus ja kirjo on hengästyttävä. Se vetoaa myös vierailijoihin, joita odotetaan 450 000 seitsemän näyttelypäivän aikana.