Yhteinen ruokapöytä -keskustelufoorumin jäsenet nimitettiin – puheenjohtajana toimii vuorineuvos Reijo Karhinen

Kari Salonen

Yhteisen ruokapöydän tavoitteena on tarjota ruokajärjestelmän keskeisille osapuolille mahdollisuus avoimeen ja välittömään vuoropuheluun uudenlaisessa viitekehyksessä, ja määrittää samalla koko ruokaketjua yhdistävä tulevaisuudenkuva ja tahtotila sekä strategia sen saavuttamiseksi.

Maa- ja metsätalousministeriö on maanantaina 11. marraskuuta asettanut hallitusohjelman mukaisesti yhteinen ruokapöytä -keskustelufoorumin hallituskauden mittaiselle toimikaudelle. Foorumin puheenjohtajana toimii vuorineuvos Reijo Karhinen.

"Ruokajärjestelmän toimintaympäristö on poikkeuksellisen kovassa murroksessa. Yhteisen ruokapöydän tehtävä on tunnistaa muutostrendit ja auttaa koko suomalaista elintarvikealaa löytämään keinoja, joilla saamme puhtaasta ja turvallisesta sekä vastuullisesti tuotetusta ruuastamme entistä enemmän lisäarvoa ja globaalin menestystuotteen. Tähän tarvitsemme uutta näkökulmaa ja koko ruokajärjestelmän yhteistä tahtotilaa", maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) kommentoi tiedotteessa.

Yhteisen ruokapöydän työskentelyn tavoitteena on nostaa suomalaisen ruuan ja ruokakulttuurin arvostusta ja kirkastaa suomalaisen ruuan brändiä niin kotimaassa kuin ulkomaillakin sekä edistää koko ketjun, myös kuluttajien, yhteistä etua. Tavoitteena on myös tunnistaa nykyisen ruokajärjestelmän kipukohdat ja linjata sen tasapainoisemmasta toiminnasta, jotta kaikilla sen osapuolilla on mahdollisuus pärjätä ja menestyä yhdessä.

Yhteisen ruokapöydän jäsenistöön on ruokaketjun käytännön näkökulman ohella haettu ministeriön mukaan vahvaa talousosaamista, tulevaisuuden lukutaitoa sekä kokemusta brändinrakennuksesta.

Yhteisen ruokapöydän jäsenet: Puheenjohtaja Reijo Karhinen, 1. varapuheenjohtaja Jari Leppä, maa- ja metsätalousministeri, 2. varapuheenjohtaja Jaana Husu-Kallio, kansliapäällikkö

muut jäsenet:

Henri Alen, keittiömestari

Tommi Hasu, maatilayrittäjä

Mari Heikkilä, markkinointiviestintäpäällikkö

Taavi Heikkilä, pääjohtaja

Mikko Helander, pääjohtaja

Annikka Hurme, toimitusjohtaja

Kaisa Karttunen, tutkija, maatalous- ja metsätieteiden tohtori

Anne Korkiakoski, hallitusammattilainen

Johanna Mäkelä, dekaani

Seppo Paavola, hallituksen puheenjohtaja

Juha Salin, maatilayrittäjä

Johanna Smith, vihannesviljelijä

Tiina Varho-Lankinen, maatilayrittäjä

Eerikki Viljanen, maatilayrittäjä

Christoph Vitzthum, konsernijohtaja

