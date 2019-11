Video: Tässä on Steyrin visio tulevaisuuden traktorista – sillä voisi jo ajaa

Veikko Niittymaa

Traktorivalmistajat kertoivat kilvan näkemyksiään siitä, miltä traktori näyttää tulevaisuudessa. Steyr uskoo sähkövetoon ja polttokennokin on takataskussa.

Sähköinen voimansiirto on tulevaisuudessa vakiona traktoreissa ja diesel-moottorikin saa kilpailijan polttokennosta. Näin käy, jos itävaltalaisen Steyrin traktoritehtaan aatokset käyvät toteen.

New Hollandin ja CaseIH:n kanssa samaan CNH-konserniin kuuluva Steyr on rakentanut traktorikonseptiaan huolella. Asiassa halutaan edetä askel kerrallaan sen mukaan, miten markkinoille on kysyntää, kertoo konetta esittelevä Maximilian Reschauer Steyriltä.

Ajatus on, että traktoria voi käyttää aivan samaan tapaan kuin nykyisin tehdään, jotta siirtymävaihe on mahdollisimman kivuton. Kaikki nykyiset työkoneet ja peräkärryt sopivat konseptitraktorin perään ja eteen. Samalla tehdään mahdolliseksi sähköiset ratkaisut työkoneissa.

Voimanlähde voi olla diesel-moottori, mutta se voidaan korvata akuilla ja myös vetyä käyttävällä polttokennolla. CNH-konserni on testannut polttokennoa pian vuosikymmenen. Polttokenno tuottaa sähköä ja hyötysuhde on parempi kuin sähköä tekevällä dieseliä.

Steyrin näkemyksen mukaan traktorin voimansiirrossa siirrytään suoraan sähkövetoon ennemmin tai myöhemmin. Konseptitraktorissa on sähkömoottorit kaikissa neljässä pyörässä. Ratkaisu on yksinkertainen ja myös hyötysuhteeltaan riittävän hyvä. Voimanottokin on sähköinen.

Kun sähkömoottorien hinnat vielä laskevat, lopputulos on myös hinnaltaan kilpailukykyinen, Steyrillä uskotaan.

Traktorissa on isot 80 kilowattitunnin akut, jolloin traktoria voi ajaa sähköllä noin tunnin esimerkiksi sisätiloissa.

Ohjaamo on aika perinteinen. Ohjauspyörä on korvattu lentokoneissa käytetyllä kehällä, mikä ei välttämättä vetoa kaikkiin. Toisaalta MF:n konseptitraktorissa ohjauspyörä ei ollut ollenkaan, vaan tilalla oli kaksi ohjaussauvaa.

Reschauerin mukaan kyse on traktorikonseptista, johon on pakattu tämän hetken tietämys asiasta. "Myyntiin tämän kaltaisia traktoreita voidaan odottaa aikaisintaan 10 vuoden päästä. Toki tälläkin voi jo ajaa."