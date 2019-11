8 000 volttia tainnuttaa rikat tehokkaasti

Sveitsiläinen Zasso kehittää rikkojen torjuntaa korkeajännitteisen sähkön avulla. Teho on ollut parhaimmillaan lähes glyfosaatin luokkaa, mutta liki 200 000 euron hintalappu on kova.

Veikko Niittymaa

Miinusmerkkiset metalliharavat ovat edessä ja takana plussa-tassut, jolloin sähkö saadaan kulkemaan kasvin läpi aina juuriin saakka, Benjamin Ergas Zassolta kertoo.

Rikkojen kemialliseen torjuntaan haetaan vaihtoehtoja. Sveitsiläinen Zasso tarjoaa ratkaisuksi korkeajännitteistä sähköä. Voltteja pitää olla 6 000, mutta epäsuotuisissa oloissa voidaan käyttää jopa 8 000 voltia, kertoo toimitusjohtaja Benjamin Ergas Zassolta.

Yhtiö aloitti neljä vuotta sitten Brasiliasta, mutta laajeni pari vuotta myöhemmin Eurooppaan. Pääpaikka on Sveitsissä ja 20 työntekijää on niin Brasiliassa kuin Saksan Aachenissa.

Valmiina on parikymmentä laitetta, lähin on Tanskassa. Hinta on tällä hetkellä 190 000 euroa, mutta se puolittuu, kun jännitettä nostava muuntaja vaihtuu.

Torjuntalaitteisto on järeä ja vaatii keskikokoista traktorin. Sähkö tuotetaan vajaan 100 kilowatin generaattorilla, joka on nostolaitteissa, ja kolmemetrinen rikkojen torjuntalaite on traktorin edessä pressun suojissa.

Sähköiskua varten on edessä kapeista metalliliuskoista koottuja haravia ja takana hieman harvemmassa tassuja. Kunkin haravan kautta voidaan siirtää kolme kilowattia tehoa.

Ergasin mukaan volttimäärän säätämisessä on oltava tarkka ja sopiva ikkuna on kapea, 6 000 voltista 8 000 volttiin. Helpoissa oloissa, kun rikat ovat pieniä ja maa kosteaa, riittää alempi volttimäärä. Isoja rikkoja torjuttaessa ja kuivissa oloissa tarvitaan korkeita jännitteitä, jotta sähköisku etenee kasvin varresta aina juuriin saakka.

Juolavehnä on hankala, koska sen lehdet ovat kapeita ja juuristo puolestaan laaja. Parhaiten menetelmä toimii leveälehtisiin rikkoihin, Ergas kertoo.

Sähköisku on niin tehokas, että kasvi ja myös juuret lakastuvat.

Yli 8 000 voltin ei ole varaa mennä, vaikka jännitettä nostamalla teho paranisi.

Zasson testeissä matojen määrä on vähentynyt 15 prosenttia, kun käytettiin 8 000 voltin jännitettä, mutta matojen määrä palasi nopeasti ennalleen.

Teoriassa jännite voisi olla jopa 20 000 volttia, mitä torjuisi kaikki rikat ja melkein kaiken muunkin, madot mukaan lukien.

Ergasin mukaan ajonopeus on 3–7 kilometriin tunnissa ja keskimäärin hehtaarilla kuluu 12 litraa polttoainetta. Käsittely voidaan toistaa.

Ergas esitteli menetelmää Agritechnica-messuilla. Alkuvaiheessa sitä tarjotaan erikoiskasvien viljelyyn, myös perunalle.