Siedätyshunaja voi helpottaa siitepölyallergian oireita, mutta sitä on käytettävä varoen

Eri kasveista kerätyt siitepölyrakeet ovat eri värisiä.

Hunajan kysyntä on kasvussa, sillä sen käyttötapoja opitaan Suomessa koko ajan lisää. Yksi syy hunajan käyttöön on pyrkimys päästä eroon siitepölyallergian oireista.

Savonlinnan Kerimäellä 50 vuotta mehiläisiä tarhannut Kyösti Pitkänen on lähes kaksinkertaistanut tarhansa tuotannon siedätyshunajan kovan kysynnän vuoksi. Pesiä on nyt noin 200.

"Tuhannet ovat jo saaneet siedätyshunajasta avun. Seuraavaksi tavoitteena on avata vientiä ulkomaille. Joulukuussa menen Dubaihin seitsemän muun suomalaisen elintarvikeyrityksen kanssa", Pitkänen kertoo.

Pitkänen on itse kehitellyt kliinisesti tutkitun siedätyshunajan, jolla allerginen voi siedättää itseään kestämään esimerkiksi koivun, lepän tai pujon siitepölyä. Siedätys perustuu hunajaan sekoitettuihin siitepölyihin, allergeeneihin ja mikrobeihin.

"Aluksi on otettava hyvin pieni määrä, muuten tuote voi aiheuttaa allergian oireita. Sietokyky kasvaa pikkuhiljaa."

Pitkänen tekee siitepölyn kanssa tarkkaa työtä mikroskoopilla, jotta hunajan koostumus on aina samanlainen. Lisäksi hän käsittelee siitepölyn lievästi allergisoivaksi menetelmällä, joka on salainen. "Olisin saanut sille kaksi patenttia, mutta en halunnut paljastaa menetelmää."

Pitkäsen omistama Kerimesi Oy on tuottanut siedätyshunajaa nyt runsaat kymmenen vuotta. Toinen yrityksen erikoistuote on maitohappobakteerihunaja, jolla vahvistetaan vatsan immuunijärjestelmää.

Mehiläisiä ja niiden tuotteita pitkään tutkinut Anneli Salonen on myös havainnut mehiläisten keräämän siitepölyn tehon allergioiden siedätyksessä.

"Tiedän, että se on auttanut, ja voi auttaa monia. Siitepölyallergisten on oltava erityisen varovaisia siitepölyn käytössä, kehoa pitää totuttaa pieni rae kerrallaan, vähitellen annosta lisäten. Joillakin jopa ihan tavallisen hunajan syönti voi riittää, koska hunajassa on aina siitepölyä."

