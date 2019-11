Maatalouskonejätit haluavat puumerkkinsä datansiirtoon

Veikko Niittymaa

Rekisteröityminen ja tietojen hakeminen pilvestä pitää olla helppoa, sanoo Agrirouteria kehittävä Alexander Hammerschmidt DKE-Datasta

Pilvipalvelut saattavat kuulostaa kaukaisilta tavallisen viljelijän korvaan, mutta ne ovat keskeinen osa tulevaisuuden maataloutta. Siksi on erikoista, että maatalousalan isot toimijat ovat ajautumassa kahteen kilpailevaan leiriin siitä, miten tieto saadaan kulkemaan eri toimijoiden kesken.

Asia tuli konkreettisesti esiin reilu viikko sitten Hannoverissa pidetyssä Euroopan maatalouskonevalmistajien vuosittaisessa konferenssissa. Kumpikin ryhmä esitteli omaa ratkaisuaan ja tarjosi sitä alan standardiksi.

Saksalaiset perheyhtiöt Kronesta ja Pöttingeristä Kuhniin, Leskeniin ja Rauchiin julkaisivat agrirouteriksi ristityn palvelun kaksi vuotta sitten Agritechnicassa ja ryhmään ovat myöhemmin liittyneet muun muassa Agco ja sen kautta Valtra, Fendt ja Maasey-Ferguson sekä Same Deutz Fahr -konserni.

Agrirouterissa on mukana 600 viljelijää ja kuukaudessa tulee 50 lisää, kertoo Alexander Hammerschmidt DKE-Datasta.

Toinen ryhmä tuli ulos Agritechnica-messujen alla ja kertoi omasta DataConnect -ratkaisusta. Keskeiset toimijat ovat John Deere ja Claas ja myös CNH eli CaseIH, New Holland ja Steyr ovat mukana. CNH on myös Agrirouterissa eli molemmissa.

Kumpikin ryhmä pitää omaa ratkaisuaan parhaana. Kovin isoja eroja järjestelmissä ei ole, mutta tietoja linkitetään hieman eri tavalla.

Ajatus on, että tilalla ja esimerkiksi koneissa kertyvät data olisi helposti viljelijän käytettävissä omassa tiedonhallintajärjestelmässä.

Pilvipalveluiden yhteensopivuus on viljelijöiden kannalta keskeistä, kun tiedonhallinnasta tulee olennainen osa viljelyä. Tavoite on, että tieto kulkee vaivatta pilvipalveluiden välillä ja on yhdenmukaista.

Euroopan maatalouskoneteollisuuden elektroniikkajärjestö AEF pyrkii edistämään tiedonkulkua ja sai siihen muutaman miljoonan tuen EU:lta. Hanke on vasta alkamassa. Tavoite on luoda standardi pilvipalveluita käyttäville.

Tähän saakka yhden valmistajan kokoamat tiedot eivät ole yhteensopivia muiden kanssa. Dataa kerätään siiloihin, joita ei haluta avata muille. Jos tilalla on erimerkkisiä traktoreita, niistä kertyvää tietoa on ollut hankala käsitellä yhdessä.

Konevalmistajien on asiakkaiden painostuksen takia tehtävä jotain. Nykyinen tilanne on kestämätön, eivätkä viljelijät hyväksy sitä enää.

Kahteen leiriin ajautuminen on kovin tuttua maatalousalalla.

Kun traktorin ja työkoneen välistä sähkönsiirtoa yritettiin yhdenmukaistaa ja valita tasa- ja vaihtojännitteen välillä, lopputulos oli laiha kompromissi. Standardiin otettiin molemmat, kun Deere halusi mukaan oman ratkaisunsa.

Sama meno näyttä jatkuvan. Kriittisimmät epäilivät Agritechnicassa, että Deere vain pyrkii estämään AEF:n suunnitelmat avoimien pilvipalvelujen standardoinnista.

Epävarmuus ei ainakaan rohkaise konevalmistajia investoimaan pilviratkaisuihin.