Markkinakatsaus: Kuluttajien lihaan käyttämä euromäärä kasvaa viime vuodesta

Kiloissa mitattuna lihan kulutus on laskussa, mutta euroissa mitaten kulutus kasvaa.

Sanne Katainen

Sianlihan kulutus laskee tänä vuonna lähes neljä prosenttia, samoin naudan.

Lihan kulutus laskee tänä ja ensi vuonna kiloissa mitattuna, mutta euroissa tarkasteltuna kulutus on vakaata. Kotimaan lihakaupassa kulkee rahaa viimevuotiseen tahtiin, koska kuluttajahinnat ovat nousseet.

Tiedot ilmenevät Kantar TNS Agrin lihamarkkinakatsauksesta.

Tammi–syyskuussa lihan kulutus on ollut kilomääräisesti vajaat kolme prosenttia vähäisempää, mutta euromääräisen myynnin arvioidaan pysyneen vakaana. Koko vuonna lihan kulutuksen kilomääräisen vähennyksen ennakoidaan jäävän alle kahteen prosenttiin ja euromääräisen kehityksen päätyvän pienelle plussalle.

Sianlihan kulutus laskee tänä vuonna lähes neljä prosenttia, samoin naudan. Broilerin kulutus kasvaa lähes kolme prosenttia ja siten siipikarjanliha lisää osuuttaan kokonaiskulutuksesta.

Lihan tuotannon ennustetaan kasvavan kaikkiaan tänä vuonna prosentin viime vuodesta, pääosin teuraspainojen lisäyksestä ja tuotostason noususta johtuen.

Kasvua on kaikessa muussa paitsi naudanlihassa, jonka tuotantomäärä pysyy ennallaan.

Yhteensä lihaa tuotetaan ennusteen mukaan tänä vuonna 397,7 miljoonaa kiloa. Lihan kulutuksen ennustetaan olevan yhteensä 424,1 miljoonaa kiloa.

Lihaa on viety tammi–syyskuussa aiempaa enemmän, lähes 15 prosenttia koko tuotannosta. Vienti kasvoi ruholihana laskien 12,6 miljoonaa kiloa 43,5 miljoonaan kiloon. Eniten kasvoi sianlihan vienti, lähes 9 miljoonaa kiloa 24,8 miljoonaan kiloon.

Taustalla on kansainvälisen kysynnän ja hintojen vahvistuminen Kiinan ja monen muun Aasian maan kamppaillessa afrikkalaisen sikaruton kanssa.

Lihan tuonti Suomeen supistui yhteensä 1,7 miljoonaa kiloa 63,2 miljoonaan kiloon. Naudanlihan tuonti väheni 3,7 miljoonaa kiloa 17,1 miljoonaan kiloon. Sian- ja siipikarjanlihaa sen sijaan tuotiin hieman viimevuotista enemmän.

Karitsanlihan tuonti väheni yli kolmanneksen, mikä merkitsi kulutuksen 20 prosentin laskua.

Lihan hinta kaupoissa oli Tilastokeskuksen mukaan syyskuussa yli 4 prosenttia korkeampi kuin vuosi sitten. Ruuan keskihinta nousi 0,3 prosenttia.

Lihan tuottajahintakehitys on ollut Kantar TNS Agrin mukaan tänä vuonna pääosin nouseva. Lihasian hinta on kohonnut 5 prosenttia, broilerin 4 ja naudan 2 prosenttia. Karitsan hinta on laskenut prosentin.

Ensi vuonna Kantar TNS Agri ennustaa lihan kulutuksen laskevan 0,9 prosenttia 420 miljoonaan kiloon. Siipikarjan ja karitsan kulutus kasvaisivat hiukan, mutta sian ja naudan kulutus laskisivat.

Lihan tuotannon ennustetaan laskevan ensi vuonna 0,8 prosenttia 394,3 miljoonaan kiloon. Broileria lukuun ottamatta lihan tuotanto laskee tai pysyy ennallaan.

Sianlihan tuottajahinta lähestyi marraskuun alussa Suomessa 1,66 euroa kilolta.

EU-maiden keskihinta oli 1,83 euroa ja suurimmassa tuottajamaassa Saksassa hinta oli 1,90 ja Tanskassa 1,92 euroa kilolta.