Kuka maksaa lannoitesäkin kierrätyksen? Selvitys kokosi käytännön ohjeet maatalousmuovien lajitteluun

Tietopaketissa muovit on lajiteltu valmistajan ja tuoteryhmän mukaan.

Maa- ja metsätalousministeriö on julkaissut tietopaketin maataloudessa ja puutarhoissa käytettävien muovien lajittelusta ja kierrätysvaihtoehdoista.

Muoveja ei saa polttaa eikä haudata maahan vaan ne täytyy kerätä, lajitella ja kuljettaa asianmukaiseen käsittelypaikkaan.

Tietopaketti on suunnattu maatalous- ja puutarha-alan viljelijöille. Käytössä on monenlaisia muoveja ja selvityksen on tarkoitus parantaa niiden kierrätystä.

Uudessa tietopaketissa on käytännön ohjeita muun muassa muovien lajittelusta, kierrätysvaihtoehdoista ja siitä, kuka maksaa muovien kierrätyksen ja käsittelyn.

Muoveja käytetään runsaasti esimerkiksi kasvihuoneissa, viljelykatteissa ja säilörehun käsittelyssä sekä lannoitepakkauksissa.

Taulukot eri käyttötarkoituksiin tarkoitetuista muoveista ovat ladattavissa maa- ja metsätalousministeriön nettisivuilta.