Suomen maidontuotanto voitaisiin saavuttaa vain 1 000 maitotilalla – "tilaluvun väheneminen on osa luonnollista kehitystä"

Ihmisellä ei ole velvollisuutta uhrata elämäänsä, jotta perinne jatkuu, muistutti maanviljelijä Timo Jaakkola. ”Tiloja pitää johtaa enemmän lastenkamarista kuin hautausmaalta. ”

Väki maidontuotannon ympärillä vähenee, mutta paranevatko pidot?

Niin voi hyvinkin käydä, pohtii maanviljelijä ja Ahlmanin koulun säätiön toimitusjohtaja Timo Jaakkola. Se vaatii kuitenkin korjausliikkeitä. Hän puhui aihesta PI-maitoforumissa.

Maidontuotannon kanssa ei ole Suomessa suurta ongelmaa, Jaakkola toteaa.

Eurooppalaisittain meillä on hyvä tuottajahinta, nurmi kasvaa valoisassa kesäyössä ja vettä on riittävästi. Tukitasokin on EU:n korkeimpia.

Nurmi on myös viljaa parempi puskuroimaan sademäärien vaihteluja eikä pistä ilmastonmuutoksen kasvattamasta märkyydestä herkästi pahakseen, Jaakkola aprikoi.

Rehujen hinnat ovat kohtuulliset ja energia esimerkiksi Saksaan verrattuna edullista. "Kävin Agritechnicassa potkimassa renkaita. Saksassa sähkön hinta oli 2,5-kertainen."

Ennusteiden perusteella maidon hinta ei ole dramaattisesti muuttumassa – ei puoleen eikä toiseen.

Tukitasot tulevat sen sijaan laskemaan, Jaakkola arvioi. "Nykyiseen ei voida luottaa."

Jaakkolan puheessa maidontuotanto näyttäytyi bisneksenä siinä missä mikä tahansa muukin ala.

Maatalous on korkean riskin toimiala, hän muistuttaa.

Osaaminen ei Jaakkolan mukaan välttämättä vastaa nykyisen yritystoiminnan vaatimuksia. Parempaa osaamista tarvittaisiin myös koulutukseen, neuvontaan ja tutkimukseen.

Tuottajan ei pitäisi hyväksyä yli kymmenen vuoden takaisinmaksuaikoja, kun lähtee tekemään navettainvestointeja, hän pohtii.

Jaakkola hämmästelee, miten vähän Suomessa tehdään yhteisnavettoja, joissa vastuuta jaettaisiin usean yrittäjän kesken. Se tietäisi vähemmän työtä pienemmällä riskillä.

Suomen nykyinen tuotanto olisi hänen mukaansa mahdollista saavuttaa vain 1 000 maitotilalla.

"Tilaluvun vähenemistä ei pidä dramatisoida, vaan se on osa luonnollista kehitystä ja antaa tilaa kasvulle. Ison maatilayrityksen johtaminen vaatii vahvaa johtamisosaamista eikä sovellu kaikille", hän sanoo.

Suomenlippu pitäisi hänen mukaansa nostaa salkoon, kun joku luopuu tilan pidosta. "Yritysmaailmassa tätä tapahtuu joka päivä ja se on osa normaalia kehitystä."

Jaakkola toivoisi, että maatalouden investointituen ehdoksi tuotaisiin osaamisvaatimus.

"On järkyttävää seurata vierestä, kun laitetaan kaikki omat ja suvun rahat kiinni ja todetaankin, ettei osaaminen riitä."

Yritystoiminnan on hänen mukaansa tarkoitus tuottaa voittoa ja lisätä hyvinvointia. "Jos hyvinvointi ei lisäänny, mitä järkeä on tehdä."

