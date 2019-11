Kuluttajilta tullut viesti rohkaisi: Täysin suomalainen villalanka palaa Novitan valikoimaan

Pekka Fali

Novita on ostanut suomalaista villaa huutokaupan kautta Englannista, mutta etsii hankintakanavaa kotimaasta.

Lankavalmistaja Novita lisää kotimaisen raaka-aineen käyttöä tuotteissaan. Ensi syksynä markkinoille tulee parin vuoden tauon jälkeen kokonaan suomalaisesta villasta kehrätty lankasarja.

"Haluamme kuunnella kuluttajia. He ovat tosi tietoisia ja monia kiinnostaa alkuperä", Novitan toimitusjohtaja Daniela Yrjö-Koskinen sanoo.

Uuden suomalaisen langan tuotekehitys on parhaillaan käynnissä. Yrjö-Koskisen mukaan siitä tulee parempi kuin edellinen.

"Yritämme vastata tämän päivän kuluttajien tarpeisiin. Mukaan tulee myös värejä, koska niistä suomalaiset langoissa pitävät."

Kotimaisen villan käyttöä lisätään Novitassa muutenkin. Tulevan kevään aikana yhtiö laajentaa 7 veljestä Lappi -sarjan jälleenmyyntiä. Lappi-langoissa villan osuus on 75 prosenttia, ja siitä kotimaista on 30 prosenttia. Loppu neljännes on kestävyyttä parantavaa polyamidia.

Osuus on sama kuin 7 veljestä Pohjola -langassa, jonka valmistus aloitettiin vuonna 2018.

"Se on otettu tosi hyvin vastaan. Suomalaiset rakastavat villasukkia ja niiden neulomista", Yrjö-Koskinen sanoo.

Loput lankojen raaka-aineesta on pääasiassa englantilaista tai norjalaista villaa, mikä pitää tuotteen hinnan kohtuullisena. Novita ei osta villaa Australiasta, Uudesta-Seelannista tai Etelä-Amerikan maista. Syyt ovat eettiset ja ekologiset.

"Vastuullisuus on tärkeimpiä arvojamme, ja haluamme pitää tuotannon hiilijalanjäljen pienenä. Ensi vuodelle tavoitteena on hiilineutraalius", Yrjö-Koskinen linjaa.

Novita lanseerasi ensimmäisen sataprosenttisesti kotimaisen villalangan vuonna 2014. Suomi-villan menekki oli pettymys, ja lanka poistui tuotannosta vuonna 2018.

Toimitusjohtaja jaksaa silti yhä uskoa kotimaisen menestykseen.

"Suomi-villa on ollut yksi lempilangoistani kautta aikojen. Uskon, että uudelle tuotteelle löytyy oma kuluttajakunta, joka on valmis maksamaan langasta hieman enemmän."

Yrjö-Koskista harmittaa, että Novita mielletään edelleen kehräämöksi, joka ei käytä kotimaista raaka-ainetta.

"Olemme viidessä vuodessa myyneet 760 000 kerää, joissa on mukana suomalaista villaa. Niihin on käytetty yhteensä 35 000 kiloa suomalaista villaa."

Novita ostaa kaiken käyttämänsä raakavillan huutokaupoista Englannista, missä villa myös pestään ja esikehrätään niin sanotuiksi topseiksi. Myös Pirtin kehräämö pesettää villat Englannissa ja myy sinne välillä villaa.

Lue myös:

Lampuri Johanna Alamikkotervo: "Suomeen mahtuisi lisää lampaanvillan tuottajia"

Suomalaisella villalla suursuosio – Pirtin Kehräämö: "Tällaista vuotta ei ole ollut koskaan"