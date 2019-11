ETT:n Toppari Vastuullisen lihan Suomi -seminaarissa: Eläinten terveys on Suomessa huippuluokkaa

Kari Salonen

Eläinten Terveys ETT ry:n toiminnanjohtaja Ina Toppari kertoi eläinten terveyden seuraamisesta Vastuullisen lihan Suomi -seminaarissa Helsingissä,

Eläinten terveys ja hyvinvointi Suomessa on huippuluokkaa, totesi Eläinten terveys ETT ry:n toiminnanjohtaja Ina Toppari MTK:n järjestämässä Vastuullisen lihan Suomi -seminaarissa Helsingissä. Myös vastuullisuus liha-alalla on Suomessa korkealla tasolla.

”Elintarviketuotannon vastuullisuus on jäljitettävyyttä, alkuperämerkintää, tuttuja ja turvallisia tuotteita, huolehditaan ihmisten ja eläinten hyvinvoinnista", Toppari totesi.

ETT:n mukaan antibioottien käyttö tuotantoeläimillä on Suomessa kansainvälisesti verrattuna hyvin maltillista. Tanskassa käytetyt antibioottimäärät ovat kaksinkertaisia Suomeen nähden, Saksassa yli nelinkertaiset ja Espanjassa yli kymmenkertaiset.

”Kyllä meidän pitäisi olla tästä lukemasta entistä ylpeämpiä”, Toppari kannustaa.

Myös salmonellavapauden eteen on tehty Suomessa paljon töitä. Tämän syksyn monista yksittäistapauksista huolimatta, tilanne on pysynyt hyvänä.

Niin ikään siipikarjan kampylobakteerin osalta tilanne on hyvä. Suomessa bakteeria on alle viidessä prosentissa broileriparvista, Ruotsissa luku on 13 prosenttia, Keski-Euroopassa 50–70 prosenttia ja Etelä-Euroopassa 70–90 prosenttia.

”Suomi-broileri on turvallista syödä, ei ole salmonellaa eikä kampylobakteeria. Sitä voisi melkein raakana paketista syödä", totesi Toppari.

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila tiedusteli Topparilta, miten tilakoon kasvu vaikuttaa eläinten terveyteen.

”Isomman tilan eläinten terveydenhoito on vielä asteen paremmalla tolalla", vertasi Toppari tilannetta pienempiin tiloihin.

MTK:n järjestämässä Vastuullisen lihan Suomi -seminaari on paraikaa käynnissä ja paikalla on lihantuottajia, päättäjiä, ruoka-alan vaikuttajia ja mediaa. Tilaisuuden juontaa Maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja Jouni Kemppainen.

Tilaisuutta voit seurata suorana täältä.