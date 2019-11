Kestävä villasukkalanka ilman muovia? Paimiolainen perheyritys Vuonue teki sen yhdistämällä kotimaisen villan ja tencel-puukuidun

Vuonue

Uutuuslanka vahvistetaan muovin sijaan biohajoavalla puukuidulla.

Sataprosenttisesta villalangasta kudotut sukat kuluvat käytössä herkästi puhki pohjista. Siksi lankaa yleensä vahvistetaan polyamidilla, joka ei ole biohajoavaa kuten villa.

Paimiolainen perheyritys Vuonue on kehittänyt kotimaisen, täysin biohajoavan villasukkalangan. Siinä kestävyyttä lisätään villan joukkoon sekoitettavalla tencel-puukuidulla. Langassa on 75 prosenttia suomalaista villaa ja 25 prosenttia tenceliä.

Lankaa on tehty nyt kahta eri vahvuutta ja se on testeissä osoittautunut kestäväksi ja sopivaksi monenlaisiin käsitöihin.

Vastaavaa muovitonta villasukkalankaa ei ole Suomessa ennen valmistettu, ja se palkittiin Vuoden uutuustuotteena Suomen Käden taidot -messuilla viime viikonloppuna.

Idea uutuuslankaan syntyi Vuonueen yrittäjä Piia Aaltoselle työn ohessa.

”Teen töitä käsityöyrityksessäni, maatalouden parissa ja olen myös osakkaana vastuullisten tuotteiden verkkokaupassa. Yhdistämällä tietoa ennakkoluulottomasti kaikilta näiltä aloilta syntyi ajatus uudesta villalangasta”, kertoo Aaltonen.

”Villa ja tencel sopivat hyvin yhteen, sillä niillä molemmilla on samoja positiivisia ominaisuuksia. Ne hengittävät, siirtävät kosteutta pois iholta ja imevät sitä itseensä. Tencel tekee langasta hieman muita villalankoja silkkisemmän tuntuista.”

Vahvikkeena käytetty itävaltalaisen Lenzingin valmistama tencel on puukuitu, jota saadaan eukalyptuspuun selluloosasta. Tuotanto on FSC-sertifioitua, mikä takaa, että siihen liittyvä metsätalous on vastuullista.

Pentti- ja Wilhelmi-langat on nimetty Vuonueen omien kasvattien mukaan.

Osa lankoihin käytetystä villasta on omien kainuunharmasten tuotantoa, mutta lisäksi yritys kiertää ostamassa villaa monilta eri tiloilta.

"Tavoitteena on nostaa suomalainen laadukas villa sille kuuluvaan arvoonsa. Tuomalla Suomessa tuotettavasta villasta tehtyjä tuotteita markkinoille, saadaan aina vain isompi osa muuten jätteeksi joutuvasta raaka-aineesta käyttöön", Aaltonen sanoo.

Langat kehrätään Pirtin Kehräämössä Mikkelissä. Ensimmäinen erä tencel-vahvistettua lankaa myytiin nopeasti loppuun, ja tuotantoa on nyt lisätty.

”Minulla oli vahva tunne, että suomalaiselle ekologiselle langalle on kysyntää. Yllätyin kuitenkin positiivisesti, kun jo ensimmäisten vyyhtien myynnin jälkeen sana lähti leviämään käsityöharrastajien keskuudessa”, Aaltonen kertoo.

Lue myös: Paperista pukuja luova Pirjo Valinen palkittiin vuoden Taito Finlandialla

Kuluttajilta tullut viesti rohkaisi: Täysin suomalainen villalanka palaa Novitan valikoimaan

Lappilainen luomuvillan tuottaja Johanna Alamikkotervo: "Suomen villaketjuun mahtuisi lisää toimijoita"

Suomalaisella villalla suursuosio – Pirtin Kehräämö: "Tällaista vuotta ei ole ollut koskaan, tilauskanta on ihan valtava"