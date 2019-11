Kauppapuutarha löytää uuden huippulajikkeen ehkä muutaman kerran vuosisadassa – 80-vuotias Pousin puutarha uskoo rapeiden salaattien menestykseen

Sanne Katainen

Jarmo ja Ensio Pousi ovat kolmas sukupolvi puutarhan johdossa. Nyt he odottavat mielenkiinnolla, miten kuluttajat ottavat uutuuslajikkeen vastaan.

Kauppapuutarha-alalla menestyvät uutuustuotteet ovat harvassa, vaikka niitä etsitään jatkuvasti.

”Monta sataa lajiketta saa testata, että joku sattuu kohdalleen. Montaa uutuutta ei voi odottaa yhden sukupolven aikana. Nykyinen jääsalaattien valtalajike on ollut käytössä 24 vuotta”, Pousin puutarhan toimitusjohtaja Jarmo Pousi kertoo.

Yritys toi aikanaan jääsalaatin markkinoille Suomessa, ja on nyt maan kolmanneksi suurin jääsalaatin tuottaja noin 9 miljoonalla salaatilla vuodessa.

Aikanaan jääsalaatti syrjäytti Pousin kasvihuoneissa lehtisalaatin. Jääsalaatin menestyksen salaisuus on Pousin mukaan rapeus ja lehtisalaatteja parempi säilyvyys. ”Rapea koetaan tuoreeksi.”

Edellisestä lajikelöydöstä lähtien rapeuteen ihastunut Pousi on etsinyt menestyjälle seuraajaa. Hän tekee tiivistä yhteistyötä hollantilaisen kasvinjalostusyhtiön kanssa testaamalla jatkuvasti yhtiön uutuuksia, ja raportoimalla niiden kasvun onnistumisesta Suomessa.

”Tutkiminen on tämän työn suola. Se pitää mielen virkeänä. Pitkään olen etsinyt jotakin jäävuorisalaatin ja jääsalaatin väliltä. Kokeileminen vie aikaa, mutta joskus se palkitsee.”

Viime tammikuussa tärppäsi. Niin Pousi ainakin uskoo. ”Ensi kesänä nähdään, ottivatko kuluttajat tämän omakseen.”

Hän törmäsi uuteen lajikkeeseen lähes vahingossa viime talvena Hollannissa käydessään. ”Se on nykyistä mehukkaampi, ja säilyttää rakenteensa pidempään”, Pousi kuvailee ihastuneena.

Löytö oli niin tuore, että siemenet olivat totaalisesti kiven alla. Aluksi saatavilla oli vain 30 siemenen koe-erä. Niillä lajiketta testattiin Haminassa, ja kiinnostus vain kasvoi.

Nyt ensimmäinen varsinainen tuotantoerä valmistuu led-valojen alla. Kauppoihin ”juicy” eli ”mehukas” nimeä kantava uutuus ehtii joulukuussa.

Uuden tuotteen alku on harvoin helppo. Ei se ollut sitä nykyisellä jääsalaatillakaan. ”90-luvulla salaattia ei vielä oikein osattu ostaa talvella”, Pousi sanoo.

Uutuudella haetaan omaa, uutta markkinaosuutta, koska jääsalaattien markkinaa vaivaa Pousin mukaan lähes jatkuva ylituotanto. Puutarhan tuotanto myydään keskusliikkeiden kautta, valtaosin kaupan merkeillä.

Yli 70 prosenttia Pousin puutarhan tuotannosta on jääsalaattia. Lopun muodostavat friseesalaatti ja tilli. Kasvihuoneita on käytössä kaikkiaan 21 ja yritys työllistää ympärivuotisesti 25 henkilöä. Tuotanto on pitkälti automatisoitua, vain salaattien leikkuu ja sen yhteydessä laadunvalvonta, tehdään käsin.

Puutarhan tuotanto on jaettu kahteen yksikköön, jotka sijaitsevat viiden kilometrin päässä toisistaan. Kolsilan tilaa johtaa Jarmo Pousi ja Tikkalan tilaa hänen veljensä Ensio Pousi.

Veljekset ovat kolmas sukupolvi Pousin puutarhalla, jonka toiminnan käynnistymisestä tulee tänä vuonna kuluneeksi 80 vuotta.

Puutarhaviljelyn aloittivat Eetu ja Aino Pousi kasvattamalla vihanneksia torille myyntiin.

Käännekohtia yrityksen historiassa ovat olleet kuorma-auton hankkiminen, joka mahdollisti tuotteiden toimitukset aiempaa laajemmalle alueelle sekä öljylämmitykseen siirtyminen. Ennen öljykattilan tuloa kasvihuoneita lämmitettiin kylmällä kaudella ympäri vuorokauden kamiinoilla.

Nyt öljy ja sitä seurannut maakaasu alkavat olla historiaa. Toinen puutarhan yksiköistä toimii jo hakelämmöllä ja toinenkin on siirtymässä siihen lähikuukausina.

”Tavallaan palataan siihen, mistä 50 vuotta sitten luovuttiin, eli puulämmitykseen”, Jarmo Pousi myhäilee tyytyväisenä.

Muun tekniikan kehittyminen taas on osaltaan vahvistanut erikoistumista.

”Automatiikka on kallista. Se kannattaa kohdistaa yhteen päätuotteeseen.”

Pousin puutarha julkaisi juhlavuoden kunniaksi historiikin, joka antaa kattavan kuvan kauppapuutarha-alan vaiheista Suomessa.

Teija Horppu: Pousin puutarha, sisulla ja sydämellä. 2019.