Ripulia ihmisille aiheuttava kryptosporidioosi yleistynyt rajusti – THL julkaisi eläinten kanssa työskenteleville ohjeen tartuntariskin vähentämiseksi

Saara Lavi

Vasikoita. Kuvituskuva.

Vetistä ripulia ihmisille aiheuttava kryptosporidioosi on Ruokaviraston mukaan yleistynyt erittäin voimakkaasti 2010-luvun aikana. Vuosikymmenen alusta ihmistartunnat määrä on lähes kaksinkymmenkertaistunut.

Koko viime vuoden aikana tapauksia todettiin 348, tänä vuonna niitä on todettu jo yli 380.

Suurin riski tartunnan saamiseen on lypsykarjatilallisilla ja heidän työntekijöillään, maatalouslomittajilla, eläinlääkäreillä ja näiden alojen opiskelijoilla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on julkaissut eläinten kanssa työskenteleville ja sitä kautta kryptosporidioositartunnalle altistuville ohjeen, jolla tartuntariskiä voi omalta kohdaltaan pienentää. Ohje sisältää muun muassa käytännön ohjeita käsihygieniaan ja henkilökohtaiseen suojautumiseen.

Kryptosporidioosi on Cryptosporidium parvum -loisen (C. parvum) aiheuttama zoonoosi, joka on yleinen ripulin aiheuttaja 1-2-viikkoisilla vasikoilla mutta sitä voi esiintyä myös porsailla ja lampailla. Se voi tarttua myös ihmisiin, ja tautitapauksia todetaan vuosittain noin 20–30, selviää Eläinten terveys ETT ry:n laatimasta tautiesittelystä.

Ohje tartuntojen ehkäisemiseksi laadittiin viime keväänä käynnistyneessä Krypto-hankkeessa, jossa selvitetään syitä kryptosporidioosin lisääntymiseen sekä ihmisillä että vasikoilla.

Seuraavaksi hankkeessa on käynnistymässä tilaselvitys, johon haetaan mukaan vapaaehtoisia lypsykarjatiloja. Tutkimukseen voivat ilmoittautua mukaan tilat, joilla on yli 50 lehmän karja ja joilla on todettu C. parvum vasikkaripulinäytteissä.

Selvityksessä tiloille tehdään kyselytutkimus, jossa tiedostellaan muun muassa tilan toimintatapoja, eläinliikennettä, taudinpurkausta edeltäviä tapahtumia tilalla sekä muita karjan sairauksia. Kyselyyn voi vastata sähköisellä lomakkeella, kirjeitse tai puhelimitse marras-joulukuun aikana.

Vuosien 2018–2019 aikana kryptosporidioosia aiheuttavaa C. parvum -loista on todettu yli 200 nautatilalla. Hankkeessa selvitetään, mitkä tekijät ja olosuhteet edesauttavat tartunnan leviämistä ja taudinpurkauksen syntymistä tiloilla.

Hankkeessa kerättyjen tietojen perusteella riskinhallintatoimet pystytään jatkossa kohdistamaan nykyistä paremmin. Näin myös eläinten hyvinvointia pystytään parantamaan ja tartuntoja ihmiseen ehkäisemään.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Ruokavirasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos, Eläinten terveys ETT ry, Helsingin yliopisto, Valio Oy ja EU:n loistautien vertailulaboratorio.

Hanketta rahoittaa Maatilatalouden kehittämisrahasto Makera.

Linkki THL:n ohjeeseen

Neuvoja hyvään käsihygieniaan

ETT ry:n kuvaus kryptosporidioosista