Yli 5 000 traktoria täytti Berliinin – viljelijöiden protestit maatalouspolitiikan kiristyksiä kohtaan kasvavat Saksassa

Twitter

Berliinin keskustassa järjestettiin tiistaina maatalouspolitiikkaa vastustava jättimielenosoitus, joka keräsi paikalle yli 5 000 traktoria. Kuva on julkaistu Twitterissä.

Maatalouspolitiikkaan kaavaillut kiristykset ovat saaneet Keski-Euroopan viljelijät kaduille ja traktorimarsseille. Kaksi viikkoa sitten protestoitiin Hampurissa, jonne kerääntyi yli 4 000 traktoria ja keskiviikkona liikenne puuroutui niin Saksan kuin Ranskankin pääkaupungeissa.

Hannoverissa järjestettiin viikko aiemmin pienempi mielenilmaus, kun viljelijät tapasivat Baijerin maatalousministerin.

Poliisin laskujen mukaan Berliinin ydinkeskustassa olevalle Brandenburgin torille kerääntyi keskiviikkona 5 095 traktoria ja pitkälti yli 10 000 viljelijää. Osa marssille osallistuneista yöpyi traktorien kanssa Berliinin liepeillä olevilla kokoontumisalueilla.

Viljelijöiden mitta on tullut täyteen uuteen maatalouspolitiikkaan kaavailtujen kiristysten takia. Protestoivien viljelijöiden viesteissä on lukenut: Me tuotamme teille ruokaa, mutta te syytätte meitä torjunta-aineiden käytöstä ja huonosta eläinten hoidosta.

Traktoriprotesteja on organisoinut ryhmä, joka käyttää nimeä Land Schafft Verbindung. Se tarkoittaa karkeasti "Maa luo yhteyden".

Ryhmä on ollut äänitorvena hakemassa keskusteluyhteyttä viljelijöiden ja maatalous- ja ympäristöministerien sekä tärkeimpien ulkopuolisten järjestöjen kanssa.

Saksalainen ryhmä on korostanut, että media ja aktivistit ovat viime vuosina luoneet negatiivista ilmapiiriä maataloutta kohtaan. Ryhmän mukaan viljelijät eivät ole eläinten pahoinpitelijöitä eivätkä saastuttajia.

Ryhmän on listannut suurimmat huolet, jotka liittyvät perheviljelmien kannalta haitalliseen maatalouspolitiikkaan, lannoituksen rajoituksiin, negatiivisen kuvan luomiseen maataloudesta ja Mercosur-sopimkseen, jonka katsotaan uhkaavan turvallisten ja laadukkaiden elintarvikkeiden tuotantoa ja avaavan ovet halpatuonnille.

Miljoonia katseluita saanut, Twitterissä julkaistu video löytyy täältä.

Ryhmän facebook-sivulta löytyy kymmeniä kuvia ja videoita.