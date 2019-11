Luomupeltojen määrä Kaakkois-Suomessa kasvaa – 15 prosenttia on jo luomussa

Eniten luomupeltoja on Kymenlaaksossa.

Luomutilojen keskikoko Kaakkois-Suomessa on 72 hehtaaria.

Kaakkois-Suomen luomupeltoala kattaa 15 prosenttia kaikista alueen pelloista. Luomupeltoalan kasvu on ollut tasaista koko vuosikymmenen. Vuodesta 2013 luomussa olevien peltojen pinta-ala on kasvanut 75 prosenttia.

Luomuviljelyssä on tänä vuonna lähes 20 900 hehtaaria. Luomutiloja on yhteensä 290 kappaletta, eli joka kymmenes kaakkoissuomalainen maatila on luomutila.

Eniten luomupeltoja on Kymenlaaksossa, jossa sijaitsee kaksi kolmasosaa alueen luomupeltoalasta.

Kaakkois-Suomessa eniten viljellään viljaa. Luomuna viljellään kaikkia kotimaisia viljoja, hernettä, härkäpapua ja rypsiä.

Luomukotieläintuotantoa alueella on melko vähän. Yhteensä tiloja on 44 eli 15 prosenttia Kaakkois-Suomen luomutiloista ja suurin osa niistä tuottaa naudanlihaa.