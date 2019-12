Luonnonlaitumien hoito kiinnostaa useita karjanomistajia, mutta uusista ympäristösopimuksista on rahat loppu: "Huonoa PR:ää koko asialle"

Helena Okkonen

"Toivon, että maataloudessa entistä enemmän tuotaisiin esiin, että ympäristöä hoidetaan. Ihmiset eivät pidä meteliä tekemästään työstä", sanoo Auli Hirvonen. Kuvassa Helena Okkosen perinnebiotooppeja hoitavaa karjaa Sotkamosta.

Ympäristönhoito kiinnostaa useita karjanomistajia. Laiduntava karja edistää luonnonlaitumilla ympäristön monimuotoisuutta (MT 21.10.).

Suomessa perinnebiotooppien hoitoa edistävä tila voi saada tukia tekemällä ympäristösopimuksen.

Uusille, asiasta kiinnostuneille karjanomistajille tilanne on ollut jo jonkin aikaa tyly.

Rahoituksen puutteen takia uusia ympäristönhoitosopimuksia tehdään vasta uudella ohjelmakaudella, joka alkaa näillä näkymin vuonna 2022.

Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten maisema-asiantuntijaa Auli Hirvosta tilanne turhauttaa.

Hän on saanut asiasta kiinnostuneilta karjanomistajilta useita puheluita, joihin on joutunut antamaan saman vastauksen: tukea ei saa, koska rahoitusta ei ole.

”Itsellä olisi halu lisätä näitä alueita ja tehdä neuvontaa, mutta se ei tällä hetkellä johda mihinkään, koska rahoituksen työkalut puuttuvat. Rahan loppuminen kesken on huonoa PR:ää koko asialle.”

Innokkaita hoitajia ja hienoja kohteita kyllä olisi, Hirvonen toteaa. ”Miten paljon kohta on eläimiä ympäristön hoitamista varten? Kenellekään asiasta kiinnostuneelle ei pitäisi olla varaa sanoa ei.”

Ne, joilla ympäristösopimus jo on, pystyvät jatkamaan vanhoilla ehdoilla yli siirtymäkauden vuoden 2021. ”Ongelmatapauksia ovat uudet kohteet, joille pitäisi saada uutta rahoitusta”, kertoo Katja Raatikainen Metsähallituksen luontopalveluista.

Perinnebiotoopit on kuitenkin mainittu hallitusohjelmassa asti. Jos niiden määrää halutaan lisätä, eikö ympäristökorvaukseen voisi budjetoida lisää varoja?

Se ei käy kovin helposti, vastaa neuvotteleva virkamies Sini Wallenius maa- ja metsätalousministeriöstä.

”Tuki on osarahoitettu, ja EU:n osuus on 42 prosenttia. EU-osarahoitus on sidottu voimassa oleviin sitoumuksiin ja sopimuksiin, eikä kansallisen osuuden lisääminen ole mahdollista.”

Luonnonlaitumien määrän kasvattamiseen on kuitenkin nyt käytössä uusia työkaluja: uunituoreen Helmi-ohjelman tavoitteena on lisätä perinnebiotooppien määrää Suomessa jopa 15 000 hehtaarilla tämän hallituskauden aikana.