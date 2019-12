"Maataloustuottajat haukkuvat lihantuotantoa kritisoivia ihmisiä elämästä vieraantuneiksi. Harvalla tuotantoalalla on varaa suhtautua asiakkaisiin yhtä tympeästi – maatalouskapinallinen sanoo Ylelle

Markku Vuorikari

MT kävi haastattelemassa Ilmari Majuria vuonna 2005 hänen silloisessa asuinpaikassaan Valkealassa.

Ylen haastattelema torniolainen kyyttökasvattaja Ilmari Majuri on maatalouskapinallinen, joka tulisi helposti toimeen suomalaisella 1960-luvun maatilalla.

Majuri on huolehtinut itäsuomenkarjasta 18 vuoden ajan. Sinä aikana keskimääräinen suomalainen maatila on kasvanut rajusti: peltoalaa on tullut kaksi kolmasosaa ja maitotuotosta puolet lisää.

Tilakoon paisuminen ei ole ollut Majurin mielestä kenenkään etu: ei naudan, ei ympäristön eikä maataloustuottajankaan.

"Useampi on sanonut minulle, että vaihtaisi koska vain siihen tilanteeseen, missä neljän lehmän pito oli kannattavaa", Majuri sanoo Ylen haastattelussa.

Tie eettisempään ja kestävämpään maataloustuotantoon vie hänen mukaansa yksikkökokoa pienentämällä.

"Sotien jälkeen ei ole keksitty mitään muuta toimivaa kuin kumisaappaat ja otsalamppu, Majuri paukauttaa puolitosissaan.

Majuri tekee tilan työt hevosella, traktoria ei taloon tule. Ensimmäisen hevosensa hän osti Pentti Linkolalta yhdellä markalla.

Ilmari Majurin korvissa puolusteleva lihapuhe kaikuu onttona.

"Maataloustuottajat haukkuvat lihantuotantoa kritisoivia ihmisiä elämästä vieraantuneiksi. Harvalla tuotantoalalla on varaa suhtautua asiakkaisiin yhtä tympeästi", Majuri sanoo Ylelle.

Majurille nautatalouden avainasia on laidunnus. Hänen kyyttönsä kulkevat ulkona joka päivä. Majuri arvioi, että meillä elää jopa satoja tuhansia lehmiä, jotka eivät koskaan näe päivänvaloa.

Hänen mielestään maitopurkkien kylkien mainokset “vapaista lehmistä” ovatkin silkkaa viherpesua.

