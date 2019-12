Saksassa harjoitellaan jo ASF:n hätätilanteita – Tanska on rakentanut villisika-aidan maan rajalle

Jukka Pasonen

Eläinlääkärit näkevät villisikojen tehometsästyksen ainoana tehokkaana keinona estää afrikkalaisen sikaruton leviäminen Puolasta Saksaan.

Saksa varustautuu Afrikkalaisen sikaruton vaaraan maalle tutulla perusteellisuudella. Puolan vastaisella rajalla Saksissa on menossa nelipäiväinen harjoitus, jolla varaudutaan taudin tuloon ja mahdollisiin hätätilanteisiin.

Puolan puolelta on löytynyt parin viikon aikana yli 20 tautiin kuollutta villisikaa, lähimmät 42 kilometrin päässä Saksan rajasta.

Harjoituksen aikana käydään läpi ja harjoitellaan kaikki mahdolliset vaihtoehdot ja keinot taudin taltuttamiseksi välittömästi. Koko torjuntaketju on valmiina toimimaan heti, kun tautia löytyy. Alue rajataan tiukasti, liikkumista rajoitetaan ja karanteenialueella olevat siat tuhotaan.

Eläinlääkäri näkee villisikojen tehometsästyksen ainoana tehokkaana keinona estää taudin leviämistä ja patistaa ampumaan kaikki villisiat koko Saksasta. "Ampukaa ne kaikki!"

Saarlandissa koulutetaan koiria etsimään luontoon menehtyneitä villisikoja, jotta tauti ei pääse leviämään muiden villisikojen mukana.

Alueen nopeaa eristämistä pidetään erittäin tärkeänä, samoin alueella olevien sikojen eliminoimista.

Tanska on puolestaan rakentanut villisika-aidan Saksan rajalle, jolla se yrittää suojautua virukselta, jos tauti leviäisi Saksaan. Aita valmistui viime viikolla.

Afrikkalaisen sikaruton aiheuttaa virus, joka on vahingollinen villi- ja kotisioille, mutta on harmiton esimerkiksi ihmisille. Tartunnan saanut sika kuolee yleensä 7–10 vuorokaudessa.

Puolassa tautitilanne on pahentunut. Tautiin kuolleita villisikoja on löydetty maan tärkeimmältä sianlihan tuotantoalueelta Kaakkois-Puolassa. Alueella on 3,5 miljoonaa sikaa.

Lisää tietoa löytyy Der Spiegel ja Agrarheute-com -verkkosivustoilta.