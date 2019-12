HKScan vakuuttaa sianlihan tuottajahinnan olevan kilpailukykyinen vuositasolla

Johannes Tervo

HKScanin johtaja Jari Leija korostaa, että yhtiö on sitoutunut varmistamaan suomalaisen sianlihan saatavuuden suomalaisille kuluttajille.

Suomessa sianlihan tuottajahinta on kilpailukykyinen ja pysytellyt melko tasaisesti EU:n keskihinnan tasolla, vaikka suurimmat nousut ja laskut ovat meiltä jääneetkin väliin,” kertoo johtaja Jari Leija HKScanilta.

”On tärkeää, että lihantuotanto Suomessa on elinvoimaista. Sianlihan hinnan osalta Suomi on osa eurooppalaista sikamarkkinaa ja sianlihan hinta on kiinni eurooppalaisessa hintatasossa", Leija vakuuttaa.

Sianlihan maailmanmarkkinahinnat ovat olleet kesästä saakka voimakkaassa nousussa maailmalla, mutta vastaavaa nousua ei ole koettu Suomessa.

Euroopassa hinnat ovat 40 prosenttia vuoden takaista korkeammalla, kun Suomessa nousua on alle 2 prosenttia, EU:n tuoreimman lihamarkkinakatsauksen mukaan. Keskihinta on lähellä toisiaan, sillä vuosi sitten EU:n keskihinnat olivat selkeästi Suomea alempia.

Pieniä ja keskisuuria lihanjalostajia edustava Lihakeskusliitto tuli ulos keskiviikkona ja totesi jäsenyritystensä kärsivän lihapulasta ja tilannetta luonnehditaan kriittiseksi.

Leijan mukaan HKScan on sitoutunut varmistamaan suomalaisen sianlihan saatavuuden suomalaisille kuluttajille ja toimittamaan asiakkailleen sovitut määrät suomalaista sianlihaa.

HKScanin asiakkaita Suomessa ovat päivittäistavarakaupan lisäksi Food Service-sektori ja elintarviketeollisuus.

Eläintuotannossa määriä hallitaan pitkäjänteisillä suunnitelmilla, siksi myös kauppasopimukset ovat eripituisia ja ne on sidottu yhteisesti sovittuihin määriin. HKScan on myös merkittävä rahtiteurastaja ja myy teurastuspalveluja niitä tarvitseville, Leija kertoo.

Leijan mukaan HKScanilla on käynnissä useita toimia suomalaisen lihantuotannon säilyttämiseksi ja kehittämiseksi.

Korkeiden laatukriteerien mukaisesti ja vastuullisesti tuotetulla lihalla on kysyntää Suomen lisäksi ulkomailla kuten Kiinassa.