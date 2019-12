Luke tarkentaa toimipaikkasuunnitelmiaan: Parkanoon tulossa alueellista ja kansallista metsäntutkimusta tukeva kenttätyön tukikohta

Jaana Kankaanpää

Luonnonvarakeskus Luke on tarkentanut suunnitelmiaan toimipaikkojensa tulevaisuudesta.

"Syksyn mittaan käyty läpi Luken johtokunnan kanssa strategiaa ja toimipaikkaverkostoa. On tehty muutoksia, joita edellytin. Luke on läsnä koko maassa. Kaksi kolmesta työskentelee Uudenmaan ulkopuolella", maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) sanoo.

"Strategiaa on tehty kannattavuuden parantamisen näkökulmasta. Painopisteet turvemaan sekä nauta- ja nurmitutkimukseen ovat tosi tärkeitä, kun keskustelu ruuan ympärillä käy kuumana. Vahvistetaan kotieläintuotannon tutkimusta", Leppä sanoo.

Aiempiin suunnitelmiin nähden tilanne muuttuu Parkanon toimipisteen osalta. Nyt tehdyn päätöksen mukaan Lukella on Parkanossa jatkossa kenttätyön tukikohta, joka tukee alueellista ja kansallista metsäntutkimusta. Luonnonvarakeskuksen tiedotteessa kerrotaan, että se etsii sopivia tiloja kenttätyön tukikohdalle yhdessä Parkanon kaupungin kanssa.

Lisäksi Luke kertoo vahvistavansa Kuopion Maaningan, Siikajoen Ruukin ja Jokioisten peltotutkimusalustoja.



Maaninkaa kehitetään nurmitutkimuksen pääpaikkana eli nurmitalouteen suuntautuvana tulevaisuuden maatila -konseptina. Maaningan navetta jatkaa tutkimuskäytössä, ja Luke tekee sinne lypsyrobotti-investoinnin. Operointiin navetan seinien sisällä haetaan ulkoinen kumppani Luken mukaan arviolta vuonna 2022.

"Toiminta jatkuu joka tapauksessa. Mikäli ulkoistus ei onnistu, Luke jatkaa siinä tapauksessa kuten nytkin. Se on kirjattu erikseen", Leppä sanoo.

Ruukissa painopisteenä on sen sijaan happamilla sulfaattimailla ja turvemailla tehtävä tutkimus, jossa on mukana myös korkeatasoinen peltojen instrumentointi. Lihanautojen tutkimuksessa tähdätään kumppanuusmalliin, jolloin omasta lihanautanavetasta luovutaan arviolta vuonna 2021. Luke etsii yhdessä kunnallisen kiinteistöyhtiön kanssa navetalle uuden käyttäjän. Jos uutta käyttäjää ei löydy, Luke jatkaa nykyisen sopimuksen puitteissa, kunnes uusi käyttäjä löytyy.



Luonnonvarakeskus korostaa, ettei se ole luopumassa lihanautatutkimuksesta, vaan tutkimuksen toteutukseen haetaan kumppaneita. Lukesta huomautetaan, että toimintamalli on jo aiemmin otettu käyttöön lampaiden, broilereiden, kanojen, hevosten ja sikojen tutkimuksessa.

"Korkeatasoinen tutkimus ja vahvat alueelliset kumppanuudet ovat edellytys sille, että alkutuotannon kannattavuutta voidaan parantaa ja haitallisia ympäristövaikutuksia vähentää. Tutkimusaineistojen hankinnassa Luke pyrkii vahvaan yhteistyöhön viljelijöiden, oppilaitosten ja neuvonnan kanssa", Luonnonvarakeskuksen hallintojohtaja Ilkka P. Laurila sanoo tiedotteessa.

Luonnonvarakeskus lupaa, että sekä Parkanoon, Maaningalle, Ruukkiin ja Jokioisille tehdään uutta toimintamallia tukevia investointeja.

Laurila muistuttaa, että korkealuokkainen tutkimus tarvitsee kansainvälisesti kilpailukykyiset tutkimusympäristöt.

"Tässä suhteessa kilpailu on kiristymässä. Luke on strategiansa mukaisesti vahvasti läsnä alueilla, mutta on huomattava, että toimipaikat eivät palvele yksinomaan ympäristöalueita, vaan jokaisen toimipaikan tutkimus palvelee koko Suomea suorituspaikasta riippumatta", hän lisää.

