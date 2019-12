Traktorin etuakselin pettäminen täydessä vauhdissa aiheutti vakavan onnettomuuden

Juha Rytkönen

Traktori kaatui täydessä vauhdissa tielle ja kuljettaja putosi kyydistä jääden kädestä ja päästä kiinni kaatuneen koneen alle. Kuvassa turmatraktori on siirretty tilan pihaan.

Eteläsavolaisella siemenviljelytilalla elettiin kauhun hetkiä loppukesällä, kun traktorin etuakselin tukipultti katkesi täydessä vauhdissa.

Traktori pyörähti kyljelleen tielle, ja traktoria kuljettanut Sirpa Rytkönen sinkoutui oven läpi ulos.

Hän heräsi tiellä eikä pystynyt liikuttamaan päätään. Pää oli jäänyt traktorin takapyörän lokasuojan alle, ja käsi oli takapyörän alla. Onneksi suoja oli muovia.

Hurjasta lennosta selvittiin lopulta vähin vaurioin verrattuna siihen, miten olisi voinut käydä.

Seitsemän viikon sairausloman jälkeen paikat olivat edelleen kipeitä. Toinen poski on yhä osittain tunnoton, mutta henki säilyi.

Juha Rytkönen seurasi traktoria moottoripyörällä ja näki hurjan lennon.

Syyksi paljastui etuakseliston tukipultin katkeaminen. Vähin erin pultti oli pyöristynyt ja kulunut niin, että lopulta etuakseli pääsi irtoamaan.

Kyseessä oli vuonna 2007 valmistettu Valtra N141 jousitetulla etuakselilla. Danan valmistama etuakseli on tuettu runkoon molemmilta puolilta yhdellä isolla pultilla.

Onnettomuustraktorissa pultti petti vasemmalta puolelta.

Viljelijän mukaan rakenne on riskialtis, ja hän on kuullut, että vastaavia katkeamisia on tapahtunut muillekin. Viljelijä patistaa kollegojaan tarkastamaan oman traktorinsa ja tukipulttien kunnon.

Rytkösen mielestä Valtran pitäisi käydä kaikki traktorit läpi ja varmistaa, että kiinnitys on kunnossa.

Samaa jousitettua etuakselia on käytetty myös myöhemmissä Valtran malleissa, mutta tuentaa on vahvistettu.

Rytkösen mielestä tilanne korjaantuu vasta, kun vanhoihin traktoreihin vaihdetaan uudemman mallin öljypohja, jossa tukipulttien kiinnitystä on vahvistettu.

Pultin katkeamista ei viljelijän mukaan huomaa päällepäin. Traktorilla oli ajettu 5 800 tuntia. Vakuutusyhtiö korvasi vahingon.

Traktori oli ollut lähes kymmenen kertaa eri syistä merkkihuollossa ja sitä oli myös koeajettu.

Ongelmia on ollut muillakin.

Somerolaisen Paisi Laineen traktorista katkesi eturungon kannatinkorvake muutama vuosi sitten. Eturungon tukipultti on kiinni korvakkeessa.

Vaurio huomattiin salaojatyömaalla, kun etupyörä oli välillä paljon kauempana kuin piti, Laine kertoo.

Merkkihuollolta meni tovi löytää vika. Traktoriin vaihdettiin uusi öljypohja, jossa etuakselin tuenta on alku­peräistä vahvempi. Laine pitää alkuperäistä rakennetta ongelmallisena.

”Olemme informoineet Valtraa mahdollisesta turvallisuusriskistä, jotta valmistaja voi tarkastaa asian ja ryhtyä toimenpiteisiin, jos tarvetta ilmenee”, toteaa korvausjohtaja Risto Rissanen LähiTapiola Savosta.

Rissasen mukaan tietoon tulleita tapauksia on useita, mutta alle kymmenen Savon alueella, joissa traktorin etuakselin tuenta on pettänyt. Muun Suomen tai muiden vakuutusyhtiöiden tapauksista hän ei tiedä.

Loppukesän turma on Rissasen mukaan pahin esille tullut tapaus. Hän pitää etuna, että kyseessä on kotimainen ja luotettava yhtiö. Tilanne voisi olla vaikeammin hoidettava maahantuodun koneen ja kansainvälisen toimijan kohdalla.

Rissanen pitää esiin tulleita vaurioita kuitenkin vakavina, koska niihin liittyy tapaturman riski.

Rautaa ja osia saa, mutta tilanne muuttuu, kun puhutaan ihmisten turvallisuudesta ja paloriskeistä, Rissanen huomauttaa.

Vähän samantapainen tilanne oli hiljan pienkuormaimissa, joissa havaittiin kuormaajan sähköjohtoihin liittyvä merkittävä paloriski. Valmistaja on ottanut Rissasen mukaan vastuuta asiassa ja kutsunut laitteita turvallisuustarkastukseen.

Juha Rytkönen

Traktorin eturunkoa kannatteleva pultti oli katkennut ja kulunut lopulta niin, että eturunko irtosi traktorista.

Myyntijohtaja Matti Kallio Valtraa myyvältä Agcolta kiistää väitteet, että yhtiön viime vuosikymmenen lopulla valmistamissa traktoreissa olisi rakenteellista heikkoutta etuakselin tuennassa.

”Tällaisesta ei ole tullut tietoa huoltoyrittäjiltä eikä muualtakaan. Valtralla ei ole etuakseliepidemiaa.”

Traktorin vaurioihin on hyvin monenlaisia syitä, ja ne ovat yksittäistapauksia.

”Paljon riippuu myös siitä, miten traktoria käytetään ja ennen kaikkea huolletaan”, Kallio sanoo.

Kallion mukaan etuakselin tuenta tarkastetaan normaalissa huolto-ohjelman mukaisessa huollossa, mutta vanhempia koneita ei huollateta samalla tavalla kuin uusia.

Jos traktori on huollettu ja tarkastettu normaalin huolto-ohjelman mukaisesti, mitään ongelmia ei ole ja traktori on turvallinen käyttää, Kallio vakuuttaa.

Miten etuakselin kiinnityspultin vaurion voi havaita?

Kallion mukaan se tehdään silmämääräisesti sekä testaamalla momenttiavaimella pultin kireys. Jos pultti olisi vaurioitunut, se tulisi huollossa esiin ja vaihdettaisiin.

Kallion mukaan etuakselit testataan perusteellisesti ennen kuin niitä tuodaan tuotantoon.

Savon kohtalokkaassa tapauksessa pultti oli ollut jo pitkään vaurioitunut ja oli hiljalleen kulunut niin, että lopulta akseli irtosi kiinnikkeistään.

Veikko Niittymaa

Uusissa traktoreissa eturungon kannatinkorvaketta on vahvistettu. Kuva on vuoden 2015 traktorista.

Useita traktorimerkkejä ja myös Valtraa huoltava yrittäjä toteaa, että etuakselin tukipultti ei katkea ja irtoa hetkessä. Kiinnityspultti on ollut kauan murtuneena ja kuljettajan olisi pitänyt se myös huomata.

”On todennäköistä, että etuakselista on kuulunut kolinaa.”

Vika kuulostaa yrittäjän mukaan siltä, että huoltoja on laiminlyöty. Se on tavallista etenkin vanhemmissa koneissa.

Yrittäjä kertoo tapauksesta, jossa traktorin vetokoukku irtosi, kun kiinnityspultit olivat löystyneet. Vakuutusyhtiö epäsi korvauksen, koska käyttöohjekirjassa kehotettiin tarkastamaan koukun kiinnityspulttien kireys.

Valtra on vahvistanut uudemmissa malleissa etuakselin kiinnitystä.

Huoltoyrittäjä arvelee, että se on tehty varmistukseksi, kun osa kuljettajista laiminlyö huoltoa.

Juha Rytkönen

Turmatraktoria nostetaan kuljetusauton lavetille.