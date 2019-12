ETT:n Toppari antaisi sianlihan salakuljetusta yrittäville matkailijoille rangaistuksia – afrikkalaisen sikaruton riski koko ajan olemassa

Ruokakoira on havainnut Suomeen tulevien matkustajien mukana isojakin määriä sianlihaa, vaikka tuonti on kielletty.

TULLI

Tullin ruokakoira Aino on löytänyt matkatavaroista isojakin määriä sianlihaa, jonka tuominen ulkomailta Suomeen on kiellettyä.

Afrikkalaisen sikaruton osalta vuosi 2019 on ollut maailmalla hurja. Tauti on aiheuttanut etenkin Aasiassa jo paljon tuhoa ja sotkenut sianlihan markkinoita maailmalla. Kiinassa on ASF:n takia kuollut tai lopetettu jo pitkälle yli miljoona sikaa. Uusimpana tautia on todettu Indonesiassa.

Euroopassa sika-alaa on joulukuussa herätellyt ASF:n esiintyminen Puolassa, aivan lähellä Saksan rajaa. Tilanne on huono Euroopan maista myös muun muassa Romaniassa.

Ranska on kieltänyt metsissä liikkumisen lähellä Belgian rajaa ja aluetta, jossa Belgian puolella on havaittu afrikkalaista sikaruttoa villisioissa. Lisäksi Ranska on rakentanut rajalle yli 130 kilometriä aitaa pitääkseen ASF:n poissa maasta.

"Tarkkana on oltava Suomessa koko ajan, eivät riskit meillä ainakaan vähentyneet ole", Eläinten terveys ETT ry:n toiminnanjohtaja Ina Toppari toteaa.

Hänestä on kammottavaa, että Tanska jätti tutkimatta meren rantaan huuhtoutuneet siat syksyllä. Myöskään Ruotsi ei toimi aktiivisesti ASF:n torjumiseksi. "He luottavat naapureihin, Suomeen ja Tanskaan, vaikka Ruotsista on suoraa matkustajaliikennettä Baltiaan", Toppari päivittelee.

Positiivinen asia sikaruton torjumisessa on tieto toisen ruokakoiran tulosta Tulliin.

"Ihan hirvittää, miten isoja määriä lihaa rajalla on takavarikoitu. Tuonnista pitäisi saada rangaistus, lihojen menettäminen ei ole tarpeeksi iso seuraamus", Toppari vaatii.

Hän muistuttaa myös, että kuivikkeiden ja rehujen tuonti ASF-positiivisista maista on todellinen riski.