Britit leipovat julkiset hyödyt osaksi maataloustukeaan – peltotuet pois

Terhi Pape-Mustonen

Skotlannissa ja Walesissa maataloustuki voi olla erilainen, sillä paikallishallinto päättää maatalousmenoista. Kuva on Skotlannista.

Britannian hallitus aikoo esitellä maataloustuen linjaukset vielä tammikuussa maan parlamentille, kun maa valmistelee omaa maatalouspolitiikan sisältöä ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin.

Asiasta kertoi ympäristöministeri Theresa Villiers keskiviikkona, kun hän puhui vuotuisessa Oxfordin maatalouskonferenssissa. Villiersin mukaan tuki linkitetään entistä vahvemmin julkisiin hyötyihin kuten ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja eläinten hyvinvoinnin lisäämiseen.

Muutokset on tarkoitus tehdä seitsemän vuoden siirtymäajan kuluessa. Samalla luovutaan muun muassa omistukseen kuten peltoalaan perustuvista tuista.

"Meillä on mahdollisuus yhdistää maatalous, ilmastonmuutoksen taklaaminen, biodiversiteetin suojeleminen ja investointien varmistaminen paikalliseen talouteen" ministeri muistutti.

Skotlannissa ja Walesissa maataloustuki voi olla erilainen, sillä paikallishallinto päättää maatalousmenoista.

Englannin maataloustuottajien liiton puheenjohtaja Minette Batters kuvasi eroamista EU:sta suurimmaksi maatalouspolitiikan uudistukseksi sitten 1940-luvun.

Britannian on tarkoitus erota EU:sta tammikuun lopussa.

Batters muistutti, EU-eron jälkeen maatilojen tulevaisuus on tulevien kauppasopimusten varassa, EU:n ja muiden kumppanien kuten Yhdysvaltojen kanssa.

Elintarvikeketju on huolissaan siitä, että tulevat sopimukset avaavat ovet tuontituotteille, jotka eivät täytä EU-vaatimuksia. Batters viittasi muun muassa kasvuhormonien käyttöön Yhdysvalloissa.

Villiers rauhoitteli tuottajia ja lupasi, että tuontituotteilta edellytetään samoja laatuvaatimuksia kuin omalta tuotannolta.

Brittien maatalouspolitiikan valmistelusta kertoi Reuters keskiviikkona. Alkuperäisen artikkelin pääset lukemaan tästä: UK farm bill to be introduced this month: minister