Ohjaus hävisi traktorista – paniikkijarrutus pelasti traktoriurakoitsijan Kauhajoella

Täyttä vauhtia kulkenut traktori päätyi paniikkijarrutuksen jälkeen tien penkalle.

Kauhajokelainen Juha Koivisto-Kokko muistelee runsaan vuoden takaisia tapahtumia, kun oli urakoimassa pientareiden niittoa. Siirtoajossa traktorin ohjaus petti ja paniikkijarrutus vei koneen ojan penkalle.

”Asfalttiin jäi vain mustaa vanaa. Ensin nokka heitti keskelle päin ja jarrutus väänsi toiseen suuntaan”, Koivisto-Kokko kertoo.

Valtran jousitetun etuakselin tukipultti oli katkennut ja akseli antoi saman tien periksi.

”Remontin hinnaksi tuli 4 000 euroa, kun tilalle vaihdettiin järeämpi öljypohja. Se on paljon, kun maatalouden tilanne on mikä on”, viljelijä kertoo.

Koivisto-Kokko otti yhteyttä lehteen MT:ssa joulun edellä julkaistun jutun jälkeen. Jutussa kerrottiin tapauksesta, joissa traktori oli menettänyt ohjattavuutensa ja aiheuttanut myös vakavan onnettomuuden.

Häntä harmittaa eniten se, että hänen mielestään traktoritehdas on sysännyt vastuun viljelijälle. ”Suolahdessa tiedetään asiasta. Korjausosatkin taitavat tulla sieltä”, Koivisto-Kokko kertoo.

Huollon puute ei selitä vauriota. Hän oli teettänyt määräaikaishuollot merkkiliikkeessä, huoltoväli on tuhat tuntia. Kyseistä kiinnitystä ei voi edes huoltaa, rasvanippoja ei ole eikä käyttöohjekirjassa mainita asiasta mitään.

Akselin korjannut huoltomies oli yhteydessä tehtaaseen, mutta siellä oltiin Koivisto-Kokon mukaan välinpitämättömiä. ”Vaurio pantiin viljelijän syyksi, vaikka kyse on rakenneviasta. Ei valmistajan kuulu toimia noin”, viljelijä toteaa.

Hän oli yhteydessä myös Traficomiin ja kertoi tapauksesta.

Viljelijän mukaan vastaavia tapauksia on useita. Naapurille kävi samoin ja tutulta urakoitsijalta on särkynyt ja korjattu useita etuakseleita.

Yhteistä on, että vaurioituneissa traktoreissa on ollut etukuormain. ”Rakenne on heppoinen etukuormainkäyttöön.”

Heikko kohta on tukipultin kierteen kohdalla, Koivisto-Kokko kertoo. ”Pultti on 27-millinen, mutta kierteen kohdalla pultti ohenee 20-milliseksi ja kaulan kohdalta se katkeaa.”

Etuakselia tukeva pultti oli katkennut kierteen tyvestä.