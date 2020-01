Tori- ja suoramyyjien vaakojen luotettavuus parantunut hurjasti: Vielä vuonna viisi vuotta sitten säädösten vastaisia vaakoja oli 37 prosenttia, nyt enää 13 prosenttia

Saara Olkkonen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja aluehallintovirastot ovat valvoneet tehostetusti kausimyyjien vaakojen ja mittojen luotettavuutta toreilla ja tilojen suoramyynnissä. Valvonnan perusteella kausimyyjät huolehtivat aiempaa paremmin määräajoin tehtävästä vaa’an varmennuksesta, ja puutteellisten vaakojen käyttö on selvästi vähentynyt.

Huomautettavaa löytyi kaikkiaan hieman alle kolmanneksessa eli 29 prosentissa valvotuista kohteista.

Viime vuoden touko-lokakuun aikana suoritetussa valvonnassa viranomaiset tutkivat 690 yrityksen vaa’at. Valvontakäyntejä tehtiin tilamyymälöihin, toreille sekä tuotteiden välitys- ja jalostuspaikoille.

Edellisen kerran kausimyyntiin kohdennettua valvontaa tehtiin viisi vuotta sitten vuonna 2014. Tuolloin huomautettavaa löytyi hieman alle puolessa eli 43 prosentissa valvotuista kohteista.

Puutteellisten vaakojen suhteen kehitys on ollut vieläkin parempaa, sillä tuoreimmassa tehovalvonnassa tutkituista vaaoista 13 prosenttia oli säädösten vastaisia. Vielä vuonna 2014 säädösten vastaisia vaakoja oli 37 prosenttia.

Tukesista kerrotaan, että tyypillisin puute on edelleen vaa’an varmennuksen vanhentuminen. Suoramyynnissä kuluttajalle on tuotteiden punnitsemiseen käytettävä varmennettua vaakaa. Varmennettua vaakaa on käytettävä myös silloin, kun pakkaaja tarkistaa pakkausten sisällön määrän tai poimijoiden palkkio määräytyy kerättyjen tuotteiden painon perusteella.

"Vaaka täytyy varmentaa kolmen vuoden välein, jotta sen toimintaan voi luottaa. Varmennuksessa tarkastuslaitos tarkastaa, että vaaka toimii edelleen luotettavasti. Varmennuksen tekee Tukesin hyväksymä tarkastuslaitos", Tukesin ylitarkastaja Reino Rinnemaa sanoo tiedotteessa.

Tarkastuksissa havaittiin puutteita myös taarapainon käytössä. Taarapaino tarkoittaa, että pakkausmateriaalin paino vähennetään punnituksessa.

Valvonnassa löytyi edelleen myös kokonaan varmennuskelvottomia vaakoja, kuten esimerkiksi tavallisia keittiövaakoja. Niidenkin osalta tilanne on kuitenkin parantunut huomattavasti. Kokonaan varmennuskelvottomia vaakoja oli noin prosentti valvotuista vaaoista, kun 2014 niiden osuus oli kuusi prosenttia.

Rinnemaan mukaan yleensä syy varmennuskelvottomaan vaakaan on tietämättömyys.

"Yrittäjä ei ole vaakaa hankkiessa tiennyt, mitä vaa’alta vaaditaan, tai vaakojen myyjä ei ole osannut ohjeistaa yrittäjää oikein. Vastuu vaatimukset täyttävän vaa’an käytöstä on aina sitä käyttävällä yrittäjällä", hän muistuttaa.

Ylitarkastaja huomauttaa, että vaakojen myyjien olisi kuitenkin hyvä tunnistaa paremmin vaakojen ostajien tarpeet ja osata tarjota kaupalliseen käyttöön vaatimukset täyttävää vaakaa.