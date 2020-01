Juurikkaan sokerisato oli viime vuonna historian paras

Pasi Leino

Viime kesä oli suotuisa sokerijuurikkaalle.

Sokerijuurikkaan sato nousi viime syksynä 47,3 tonniin hehtaarilta, Sucros tiedottaa. Se oli juurikkaan viljelyhistorian toiseksi paras sato Suomessa.

Sokerisadolla mitattuna viime vuosi oli tähänastisen historian paras. Sokeria kertyi noin 7,65 tonnia hehtaarilta.

Kasvuolot olivat juurikkaalle lähes täydelliset koko kasvukauden, maatalousjohtaja Tero Tanner Sucrokselta kertoo. "Pääsimme ajoissa kylvötöihin ja taimettuminen lähti hyvin liikkeelle. Lisäksi juurikas sai kesällä sopivasti lämpöä ja vettä."

Sucroksen Säkylän tehdas käynnistyi lokakuun toisella viikolla. Käyntikausi jatkui hyvän sadon takia 17. joulukuuta asti.

"Tehtaan käyntikausi sujui hyvin ilman katkoja. Päättyneellä käyntikaudella Säkylän tehdas tuotti valkosokeria noin 75 000 tonnia."

Tänä vuonna Sucroksen tavoitteena on lisätä sekä viljelijöiden määrää että juurikasalaa. Tehtaan tuotanto halutaan kasvattaa 100 000 tonniin.

Viljelykauden 2020 valmistelut ovat Tannerin mukaan pitkällä. Uusien viljelijöiden rekrytointi on käynnissä, ja siementilaus viljelijöille avautuu tiistaina 21. tammikuuta.

"Haemme lisää juurikkaan tuotantoalaa etsimällä uusia viljelijöitä sekä kasvattamalla olemassa olevien viljelijöiden alaa. Tavoitteenamme on nostaa viljelyalaa merkittävästi tämänhetkisestä noin 11 000 hehtaarista", sanoo Tanner.

"Juurikas on kannattava ja turvallinen viljelykasvi", Tanner vakuuttaa. "Hintaratkaisu vuodelle 2020 on olemassa, ja sokerijuurikas onkin yksi harvoista viljelykasveista, josta saatavan hinnan viljelijä tietää jo kylväessään."

Viime vuonna suuren suosion saavuttanutta Conviso-siementä on uudelle kaudelle saatavilla kolminkertainen määrä. Viime vuonna sitä kasvoi noin viidenneksellä alasta.

Conviso Smart -teknologia perustuu aiemmin vain viljoilla käytettyyn kasvinsuojeluaineryhmään sekä sille immuuniin juurikaslajikkeeseen. Lajike on jalostettu perinteisin menetelmin.

"Conviso-juurikkaiden osalta kasvinsuojelutoimenpiteitä on vain kaksi, kun perinteisessä viljelyssä niitä on kolmesta viiteen. Pienempi työmäärä ja sitä kautta saavutettava kannattavuuden paraneminen on merkittävä", Tanner.sanoo.