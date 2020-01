MTK:n Suojala: Kiinan koronavirus ei uhkaa Suomen tuotantoeläimiä – "Hälytysmerkit eivät viittaa mitenkään siihen"

Naudoilla esiintyy kylmänä vuodenaikana koronavirusta, mutta kyse on aivan eri asiasta, kuin nyt Kiinassa, Suojala sanoo.

Jaana Kankaanpää

Naudoilla esiintyy kylmänä aikana koronavirusta, mutta Kiinassa ihmisiä sairastuttaa erilainen koronavirus. Arkistokuva ei liity viruksiin.

Kiinassa jo usean ihmisen kuoleman aiheuttanut koronavirus tuskin uhkaa suomalaisia tuotantoeläimiä, arvioi kotieläinten terveyden asiantuntija, eläinlääkäri Leena Suojala Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:sta.

"Hälytysmerkit eivät viittaa mitenkään siihen ainakaan nyt", Suojala sanoo vakaasti.

Sitä, tarttuuko ihmisiä Kiinassa sairastuttanut virus myös eläimiin, ei kuitenkaan vielä tiedetä varmaksi.

"Viruksen taustasta ei tiedetä vielä tarpeeksi. Ei tiedetä varmuudella, mistä ihmisiä Kiinassa sairastuttanut virus on lähtöisin, eikä sen leviämistavasta ole vielä varmuutta", Suojala sanoo.

Suojala kertoo seuranneensa uutisointia aiheen ympärillä tiiviisti, ja kehuu kiinalaisten toimintaa aiempiin virustapauksiin, kuten SARS:in puhkeamiseen verrattuna.

"Kuulostaa vastuullisemmalta kuin silloin. Tietoa on annettu eteenpäin enemmän. On hyvä, että viruksen genomi on annettu kansainvälisesti tutkittavaksi."

Tutkijat ovat määrittäneet ennalta tuntemattoman viruksen geneettisen koodin ja kuvanneet sen mikroskoopilla. Virus kuuluu samaan perheeseen, kuin aiemmin maailmalla kuolemia aiheuttaneet SARS ja MERS, joiden taustalla oli myös koronavirus. Maailman terveysjärjestö WHO on nimennyt uuden koronaviruksen 2019-nCoV:ksi.

Uutistoimisto CNN:n mukaan viruksen epäillään olevan lähtöisin käärmeistä ja tartunnan alkulähteeksi on epäilty ainakin Wuhanin eksoottista ruokatoria. SARS- ja MERS- virusten todettiin olevan alun perin todennäköisesti lähtöisin lepakoista.

Suojala muistuttaa, että Kiina ja Suomi ovat maina kovin erilaisia. "Mittasuhteet siellä ovat niin käsittämättömät, esimerkiksi Wuhanin kaupungin väkimäärä on moninkertainen Suomeen nähden."

Lisäksi Aasian maissa ihmisten ja eläinten yhteiselo on monesti tiiviimpää kuin Suomessa. Esimerkiksi kanoilla voi olla vapaa pääsy ihmisten asuintiloihin. "Sellainen antaa viruksille hyvän muuntautumisalustan, ja virukset muuntautuvat helposti."

Suomessa naudoilla esiintyy kylmänä vuodenaikana koronavirusta, joka aiheuttaa esimerkiksi ripulia ja hengitystieoireita. Suojala korostaa, että kyse aivan eri asiasta, kuin nyt Kiinassa ihmisissä leviävä virus.

