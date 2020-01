Munakunnan puheenjohtajaksi Sanna Muurama Rymättylästä

JUKKALIUKASKALEFOTO

Sanna Muurama on ollut Munakunnan hallinnossa viime vuodesta.

Munakunnan hallituksen puheenjohtajaksi on valittu Sanna Muurama Rymättylästä. Muurama on 48-vuotias kasvatustieteiden maisteri, joka on toiminut Munakunnan hallintoneuvostossa keväästä 2019 ja hallituksessa joulukuusta 2019.

Muurama toimii toimitusjohtajana kana-ainesta maahantuovassa LSK Poultyssa sekä kanojen kasvatusta harjoittavassa Saariston siipikarjassa.