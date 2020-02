Markkinakatsaus: Sianlihan hinta nousee yhä Tanskassa – Suomessa hinta vakaasti ennallaan

Markku Vuorikari

Porsaan hinta on säilynyt kautta EU:n vakaana. Kuukaudessa EU-maiden keskihinta porsaalle on noussut 2,6 prosenttia.

Sianlihan EU-maiden keskihinta jatkaa laskuaan. EU:n virallinen tilasto yltää nyt 20. tammikuuta tilanteeseen saakka. Keskihinta oli tuolloin 1,82 euroa kilolta e-luokassa.

Laskua on viikossa kertynyt päälle prosentti ja kuukaudessa lähes kuusi prosenttia. Vuodentakaiseen verrattuna keskihinta on 36 prosenttia korkeampi.

Kaikkialla hinta ei ole viime viikkoina laskenut. Tanskassa hinta on kuukaudessa noussut reilut kaksi prosenttia 1,98 euroon kilolta. Tanskassa hinta on siten huimat 57 prosenttia korkeampi kuin vuosi sitten.

Saksassa tuottajahinnan lasku on jatkunut, mutta hitaammin kuin tammikuun alussa. Hinta on viikossa laskenut prosentin 1,87 euroon. Kuukaudessa hinta on painunut yli kuusi prosenttia alaspäin, mutta viime vuoden tammikuuhun verrattuna hinta on 34 prosenttia korkeampi.

Ruotsista puuttuu viikon neljä tilastotiedot, mutta tammikuun alussa hinta liikkui siellä 1,80 euron tietämissä.

Suomessa tuottajahinta on tammikuun ajan ollut noin 1,68 euroa kilolta. Se on 2,4 prosenttia viime vuoden tammikuuta korkeampi hinta.

Korkein sianlihan tuottajahinta viikolla neljä oli Bulgariassa, 2,24 euroa kilolta.

Porsaan hinta on säilynyt kautta EU:n vakaana. Kuukaudessa EU-maiden keskihinta porsaalle on noussut 2,6 prosenttia.

Suurimmassa tuottajamaassa Saksassa porsaan hinnassa ei tammikuussa ole käytännössä tapahtunut minkäänlaista muutosta. Tanskassa hinta on aavistuksen noussut.

Lue myös:

Markkinakatsaus: Koronavirus sysäsi öljyn ja rapsin hinnat alamäkeen