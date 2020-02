"Lukiolaisen tärkein ilmastoteko on opiskella ja käydä koulunsa hyvin – niin pystytte muuttamaan maailmaa tehokkaimmin", ministeri Leppä ohjeisti lukiolaisia

Terhi Torikka

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (keskellä) vieraili Savonlinnan Lyseon lukiolla vastaamassa oppilaiden kysymyksiin tammikuussa. Saara Niittymäki (vas.), Ville Metsälä, ministeri Leppä, Suvi Sinnemäki ja Mirja Tolvanen olivat yhtä mieltä siitä, että tekoja ilmastonmuutoksen torjumiseksi tarvitaan.

"Lukiolaisen tärkein ilmastoteko on opiskella ja käydä koulunsa hyvin. Niin pystytte muuttamaan maailmaa tehokkaimmin", vastasi maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) lukiolaisten kysymykseen tärkeimmästä ilmastoteosta Savonlinnan Lyseolla vieraillessaan.

Lisäksi Leppä neuvoi tarkkailemaan omaa kulutusta ja arkisia valintoja, kuten kertakäyttömuodin ostamista ja liikkumista.

Mitä ministeri itse sitten tekee ilmaston hyväksi?

Vastauksessaan Leppä mainitsi muun muassa maalämpöön ja led-valoihin siirtymisen sekä maatalouden tehokkuuden. "En puhu nyt niin sanotusta tehomaataloudesta, vaan tehokkaasta maataloustuotannosta, joka säästää ympäristöä ja ilmastoa."

Leppää tenttasivat tämän Ratkaisujen kiertueen vierailulla 16-vuotiaat oppilaskunnan edustajat Saara Niittymäki ja Ville Metsälä.

Kysymyksiä olivat saaneet ehdottaa kaikki lukion oppilaat. Parhaat niistä esitettiin ministerille. Aikapula karsi osan kysymyksistä, mutta tärkeimmät ehdittiin nuorten mukaan käsitellä. "Hyvin saatiin vastauksia kysymyksiin", nuoret arvioivat tilaisuuden jälkeen.

Niittymäki ja Metsä kertovat itse seuraavansa maailman tapahtumia ja uutisia lähinnä puhelimella, muun muassa Ylen ja iltapäivälehtien sekä sosiaalisen median kautta.

Tilaisuuden jälkeen ministeriä jututtivat vielä abiturientit Mirja Tolvanen ja Suvi Sinnemäki. Heitä kiinnosti muun muassa, miten oman maitotilan hoitaminen ja ministerin työ on mahdollista yhdistää toisiinsa.

Leppä myönsi, ettei aika riitä tilan töihin enää läheskään samoin kuin ennen. Tilalle on palkattu työvoimaa, ja käytännön johtamistyön hoitaa Lepän vaimo.

"Olen mukana päätöksenteossa, ja hyppään kyllä traktorin pukille tai menen navettaan aina, kun se on mahdollista. Tilalla on iso merkitys elämässäni, en malttaisi olla pois."

Tilalla on robottilypsy, ja 16 vuotta sitten hankittu laitteisto on juuri vaihdettu uuteen. "Teknologia on mennyt hurjasti eteenpäin. Uusi robotti on kyllä aika makea", Leppä kehaisi.

Lukiovierailu painottui ilmastonmuutosasioihin, ja aihe nousi vahvasti esiin myös kuulijoille Menti-sovelluksella toteutetussa kyselyssä. Ilmastonmuutoksen lisäksi vahvasti nousivat esiin tutkimus ja hiilineutraalius. Näihin kiteytyikin Lepän toinen tärkeä viesti nuorille.

"Uusia rohkeita ja osaavia tekijöitä tarvitaan, maa- ja metsätalous ovat ratkaisujen aloja ilmastonmuutoksen torjumisessa ja siihen sopeutumisessa."