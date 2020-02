Isot eläinlääkäriketjut ottavat kantaa eläinsairaalan puolesta: Koulutuksen ja tutkimuksen edellytykset on turvattava Suomessa

Kari Salonen

Evidensia Eläinlääkäripalvelut Oy ja Omaeläinklinikka Oy ovat erittäin huolissaan opetus- ja kulttuuriministeriön aikeista leikata Helsingin yliopiston ylläpitämän Yliopistollisen eläinsairaalan rahoitusta 0,5 miljoonalla eurolla vuodesta 2021 alkaen (MT 31.1.).

Eläinlääkäriasemaketjujen mukaan supistukset merkitsisivät sitä, että Suomen ainoan eläinlääkäreitä kouluttavan tiedekunnan "jo vähennettyjä resursseja joudutaan entisestään pienentämään".

"Leikkausten toteuttaminen olisi voimakkaassa ristiriidassa useiden hallitusohjelman osaamista, koulutusta ja eläinten hyvinvointia koskevien tavoitteiden kanssa", Evidensian ja Omaeläinklinikan yhteisessä kannanotossa todetaan.

Kannanotossa korostetaan, että eläinlääketieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen taso on Suomessa parantunut Suomessa merkittävästi kymmenen vuoden aikana. Suomalaista osaamista myös arvostetaan maailmalla, eläinlääkäriasemaketjut huomauttavat. "Näin on oltava jatkossakin."

Eläinlääketieteellisen osaamisen tarve myös lisääntyy, sillä lemmikkieläinten määrä kasvaa ja eläinten.

"Tälläkin hetkellä eläinlääkintäalalla on yleinen osaajapula. Kansainvälinen liikkuvuus on tärkeää, mutta samalla on huolehdittava siitä, että meillä on kotimaassa riittävästi laadukasta koulutusta saaneita ammattilaisia."

Eläinlääketieteellistä osaamista ei vaadita vain eläinten terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen, Evidensia ja Omaeläinklinikka huomauttavat: "Viime kädessä on muistettava, että eläinten terveydestä huolehtimisessa on kyse myös ihmisten ja ympäristön terveydestä."

Tuorein esimerkki ihmisten ja eläinten yhteisistä taudeista on eläinperäiseksi epäilty koronavirus.

Eläinlääkärien ammattitaitoa tarvitaan myös mikrobilääkeresistenssin eli antibiooteille vastustuskykyisten mikrobien torjuntaan.

"Suomessa on jo FINRES-Vet-seurantaraportin mukaan onnistuttu vähentämään mikrobilääkeresistenssiä koirien kohdalla. Lisäksi seuraeläimille käytettävien mikrobilääkkeiden myynti on raportin mukaan puolittunut vuodesta 2011, kun hoitokäytäntöjä on kehitetty", kannanotossa todetaan.

"Tätä myönteistä suuntausta on entisestään tuettava."

