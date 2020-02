Afrikkalainen sikarutto levisi Kreikkaan – viranomaiset arvioivat taudin jatkavan kulkuaan lounaaseen

Afrikkalainen sikarutto (ASF) on levinnyt Kreikkaan. Maan eläinlääkintäviranomaiset ilmoittivat asiasta keskiviikkona 5. päivä helmikuuta. Tautia todettiin 32 sian sikalassa Serresin alueella maan koillisosassa, kertoo Eläinten terveys ry.

Kreikan naapurimaassa Bulgariassa afrikkalainen sikarutto on levinnyt villisikoihin ympäri maan. Tänä vuonna villisioissa on todettu jo yli 70 tapausta. Bulgaria on raportoinut kuudesta tapauksesta, joissa tauti on levinnyt sikalaan.

EU:n elintarviketurvallisuusvirasto EFSA:n tammikuussa ilmestyneessä raportissa virasto kertoo, että afrikkalainen sikarutto leviää Euroopan villisioissa noin 2,9–11,7 kilometriä vuodessa lähinnä lounaaseen. Tästä syystä tauti todennäköisesti leviää edemmäs Balkanin niemimaan maissa.

Afrikkalaista sikaruttoa esiintyy muun muassa Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Unkarissa, Romaniassa, Bulgariassa, Slovakiassa, Belgiassa, Italiassa (Sardinia), Venäjällä, Valko-Venäjällä, Moldovassa, Ukrainassa ja Serbiassa.

Kiinassa afrikkalainen sikarutto on laajoilla alueilla lähes halvaannuttanut sianlihantuotannon. Tautia ei ole koskaan todettu Suomessa.

Tautia aiheuttava virus on kestävä ja tarttuu muun muassa lannan, virtsan ja veren välityksellä. Eritteet voivat kulkeutua pitkiä matkoja esimerkiksi kulkuneuvojen renkaissa.

