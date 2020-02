Lukijalta: "Peltomaan hinnan toivotaan usein lähentyvän sen tuottoarvoa – mielestäni ajatus on lähtökohtaisesti väärä"

Sanne Katainen

Uuden pellon saaminen satokuntoon kesää vuosia, lukija muistuttaa.

Useissa maanviljelyn taloutta käsittelevissä kirjoituksissa näkee toivottavan, että peltomaan hinnan tulisi lähentyä sen tuottoarvoa. Mielestäni tämä ajatus on lähtökohtaisesti väärä.

Tuoton eli tuotteiden arvon tulisi olla huomattavasti korkeampi. Minkä tahansa hyödykkeen arvon tulee olla vähintään sen valmistuskustannusten verran.

Kun uutta peltoa tehdään, tulee ensin löytää sopivaa metsänpohjaa, parhaat paikat on viety jo satoja vuosia sitten. Tämän jälkeen on poistettava kannot, jyrsittävä maa, tehtävä salaojat ja piiriojat, kalkittava maa ja sen jälkeen kestää vuosia ennen kuin pelto alkaa tuottaa normaalisti.

Nämä toimenpiteet maksavat vähintään 10 000 euroa/hehtaari. Keski-Euroopan maissa on pellon hinta useita kymmeniätuhansia euroja per hehtaari. On siis todennäköistä, että peltomaan hinta korjaantuu meilläkin, kun tämä vuosikymmeniä jatkunut maanviljelijöiden kyykyttämisen aika on ohi.

Pasi Vuorio

Orimattila

