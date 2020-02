MMM:n virkamies: Sianlihantuotannon rakenne kilpailukykyinen – "Toivoisi, että teollisuus saataisiin sellaiseen kuntoon, että sillä on kykyä maksaa tuottajille"

Saara Olkkonen

Viime vuonna Suomessa tuotettiin sianlihaa 171 miljoonaa kiloa ja sitä kulutettiin 168,7 miljoonaa kiloa.

Periaatteessa Suomalaisen sianlihantuotannon tilanne on hyvä, sanoo neuvotteleva virkamies Pekka Sandholm maa- ja metsätalousministeriön ruokaosaston markkinayksiköstä.

"Teollisuus on kotimaista, ja osuuskunnissa tuottajilla on vahva asema. Tietysti toivoisi, että teollisuus saataisiin sellaiseen kuntoon, että sillä on kykyä maksaa tuottajille."

Sianliha on käynyt läpi muita tuotantosuuntia rajumman rakennemuutoksen, mutta tuotantoon on koko ajan investoitu, Sandholm sanoo.

"Rakenteensa puolesta sektori alkaa olla kohtuullisen kilpailukykyinen. Tuotanto on hakeutunut oikeammalle tasolle kuin se välillä on ollut."

Samaan aikaan täältä vietiin sianlihaa 35,8 miljoonaa ja tuotiin 34,6 miljoonaa kiloa.

Mitä keinoja maa- ja metsätalousministeriöllä on edistää suomalaista sianlihantuotantoa?

"Meille on tärkeintä pitää tautitilanne kunnossa kaikin keinoin. Erityisen tärkeää on pitää afrikkalainen sikarutto pois Suomesta", Sandholm sanoo.

Suurimman riskin taudin leviämiselle Suomeen aiheuttavat Venäjän rajan yli tulevat villisiat ja tautialueilta tulevat ihmiset.

Sandholm muistuttaa, että ASF:n torjunta on yhteinen eurooppalainen tavoite.

Ministeriössä panostetaan ruuantuotannon laatuun ja vastuullisuuteen. "Näiden kautta löytyvät keinot edetä viennissä."

Ylipäätään ministeriö on mukana edistämässä vientiä ja tekemässä avauksia uusille markkinoille. Tätähän on tehty jo edellisellä hallituskaudella, Sandholm muistuttaa.

Sandholm mainitsee vapaaporsituksen. Sitä voidaan tukea eläinten hyvinvointikorvauksen ja investointitukien kautta.

Karjuporsaiden kastraatiosta käydään keskustelua sika-alan sisällä. Tässä keskustelussa myös ministeriö haluaa olla mukana.

Parhaillaan valmistellaan uutta EU:n yhteisen maatalouspolitiikan capin uutta ohjelmakautta.

Se tulee vaikuttamaan suomalaiseen sianlihantuotantoon hyvinvointikysymysten ja neuvonnan kautta, Sandholm arvioi.

