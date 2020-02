Ruotsissa on nyt vähemmän nautoja kuin ikinä on tilastoitu

Lypsylehmien määrä länsinaapurissa on laskenut lähes kolmanneksen 20 vuodessa.

Jaana Kankaanpää

Ruotsissa oli joulukuussa 1,4 miljoonaa nautaa, maan maatalousvirasto Jordbruksverket tiedottaa. Määrä on pienempi kuin koskaan maan tilastohistoriassa.

Etenkin lypsylehmien ja vasikoiden määrä on laskenut.

20 vuodessa Ruotsin nautojen määrä on laskenut 13 prosenttia, mutta lypsylehmien määrä peräti 29 prosenttia.

Suomessa nautamäärä on laskenut 20 vuodessa viidenneksen ja lypsylehmien samaa tahtia kuin Ruotsissa, 28 prosenttia. Samaan aikaan maitomäärä on Suomessa laskenut vain viitisen prosenttia, koska keskituotos on noussut reippaasti.