USA:ssa satojen miljoonien eurojen meijerikauppa

Tapio Vesterinen

USA:n meijeriala kiristää vyötä. Kuvassa iowalaisen Cinnamon Ridge -tilan lehmiä.

Yhdysvaltalainen meijeriosuuskunta Dairy Farmers of America on sopinut ostavansa suuren osan konkurssiin hakeutuneesta Dean Foods -jättimeijeristä, ruotsalainen ATL-lehti kertoo. Hinta on 400 miljoonan euron luokkaa.

USA:n meijeriala on ATL:n mukaan suurissa vaikeuksissa maidon alentuneen kulutuksen vuoksi.

Dairy Farmersin (DFA) jäseninä on 14 000 maidontuottaja.

Osuuskunnan ja Dean Foodsin sopimukseen kuuluu, että DFA ostaa 44 tuotantolaitosta ja ottaa kantaakseen osan Dean Foodsin veloista.

Kauppa vaatii vielä USA:n kilpailuviranomaisten hyväksynnän.