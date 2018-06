Tarkkaile tuomikirvoja

Kirvoja on mahdollisesti tullut myös ilmavirtausten mukana sellaisille alueille, joilla kotimainen kanta oli tuomikirvaennusteen mukaan niukka. Lohkokohtainen tuomikirvatarkkailu kevätviljoilla on edelleen tarpeen. Tarkkailussa on huomioitava, että kuivassa ja lämpimässä kirvat löytyvät usein kasvin tyveltä maan rajasta. Tuomikirvan torjuntakynnys orastumis- ja versontavaiheessa täyttyy, kun kirvoja löytyy keskimäärin joka viidennestä kasvista.