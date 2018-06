Kuminakoin torjunta Etelä-Suomessa jo monin paikoin myöhäistä

Kuminan kehitys sekä kuminakoin lentohuipun ajoittuminen ja toukkien kehitys vaihtelevat alueittain. Jos kumina ei vielä kuki, toukkien tarkkailu etenkin kehittyvistä kukkavanoista on tarpeen. Kuminakoin torjunta käyttötarkoitukseen sallitulla pyretroidilla on tehtävä ennen kuminan kukintaa ja on monin paikoin Etelä-Suomessa jo myöhäistä. Biologisella Bacillus thuringiensis –valmisteella (Turex 50 WP) ruiskutus voidaan tehdä vielä kukinnan aikana, mikäli toukkia on havaittavissa kasvustossa.