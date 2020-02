MMM:n asetus: Siipikarja pidettävä turvassa lintuinfluenssalta – määräys koskee myös harrastetiloja

Maatalous Maija Ala-Siurua

Tautiriski on Siipikarjaliiton toiminnanjohtaja Hanna Haminan mukaan tavallista suurempi, koska lintujen kevätmuutto on alkanut tavallista aikaisemmin. Lisäksi tautia on todettu eri puolilla Keski- ja Itä-Eurooppaa aina Tanskaa myöten.